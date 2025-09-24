Política 24-09-2025

Municipios rurales de Maule, Ñuble y Biobío se unen en Cauquenes contra el proyecto ItahueHualqui



La Asociación de Municipios Rurales (AMUR) junto a alcaldes, concejales y dirigentes sociales de Maule, Ñuble y Biobío, se reunieron el lunes en Cauquenes, para definir una estrategia común frente a la aprobación del proyecto de transmisión eléctrica ItahueHualqui. La cita culminó con la firma de un convenio intermunicipal y la decisión de entregar personalmente en La Moneda una carta respaldada por los 20 municipios afectados.

Los ediles cuestionaron que el Comité de Ministros aprobara el proyecto, pese al rechazo inicial del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El alcalde de Cauquenes, Jorge Muñoz, anfitrión de la reunión, afirmó: Nuestros municipios no han tenido voz en un proyecto que afectará directamente a nuestras comunidades. Vamos a exigir al Presidente y a sus ministros que escuchen el clamor de la gente de Maule, Ñuble y Biobío.

En la misma línea, la alcaldesa de Hualañé y vicepresidenta de AMUR, Carolina Muñoz, subrayó: El progreso no puede hacerse a costa del medio ambiente y de las familias rurales. Este proyecto fue tramitado en pandemia, sin la participación adecuada de la ciudadanía. Hoy estamos levantando una sola voz municipal.

Los alcaldes acordaron una triple estrategia: interponer un recurso de invalidación colectivo, coordinar reclamaciones ante el Tribunal Ambiental y avanzar en acciones políticas a nivel central.

La jornada terminó con la firma de un convenio intermunicipal y un mensaje de unidad.

