Nacional 09-05-2023

Murió Patricio Bañados, voz inconfundible de la radiofonía, pionero de la televisión y luchador por la democracia

UN PIONERO

Nacido en Santiago el 6 de julio de 1935, Patricio Bañados inició su carrera en radio en 1954, en Radio Chilena, de la cual se retiró momentáneamente para estudiar Leyes.

Tres años después regresó a los micrófonos con el espacio "El repaso millonario" en Radio Cooperativa (1957).

Bañados cosechó una destacada carrera profesional en el extranjero, al trabajar para medios como la BBC, Radio Nederland, la Agencia Informativa de Estados Unidos, la Radio Suiza Internacional y en la Televisión Española.

Pionero de la televisión en Chile, condujo los primeros magacines informativos del país, como Primer plano (1961) y Chile TV (1962), ambos del Canal 9 de la Universidad de Chile.

PRINCIPAL ROSTRO DEL "NO"

En 1988 Bañados se alzó como la principal figura de la franja del "No" en el plebiscito de ese año, que definió que el dictador Augusto Pinochet dejara el poder en marzo de 1990.

"Quince minutos en 15 años no es mucho", dijo el conductor al abrir la recordada propaganda en televisión, considerada una de las campañas más creativas de la historia que ha sido ampliamente ovacionada en universidades de todo el mundo por dar la vuelta a las predicciones de los sondeos.

Sereno, con voz relajada y amable, el locutor invitó todos los días de la campaña a votar contra Pinochet para que, "a más tardar en un año, haya elecciones presidenciales con varios candidatos".