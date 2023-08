Social 30-08-2023

Muy Querido Amigo y Director:

Es mi deseo hacer llegar a usted, al representante legal Yamil Najle, a todos los funcionarios, colaboradores y columnistas de EL Heraldo, con motivo de un nuevo aniversario en su admirable trayectoria periodística, mis sentimientos de afecto y gratitud.



Lamentablemente, en esta oportunidad no me fue posible acompañarles personalmente en la ceremonia de celebración, debido a un compromiso con anterioridad con un acto público de Carabineros en Yerbas Buenas.



No obstante, les saludo con mis mejores sentimientos de amistad y aprecio



--

Luis Valentín Ferrada V.