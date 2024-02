Política 11-02-2024

Myriam Alarcón: “hay que mantener unidad en todo evento para ganar la Alcaldía de Linares”.



Luego del llamado que realizaran desde el Partido Socialista (PS) de Linares, para mantener unidad como eje clave para obtener la Alcaldía en las elecciones municipales del octubre de este año, surgieron reacciones desde otros actores de la oposición.

La actual concejala independiente y precandidata a Alcaldesa, Myriam Alarcón, se refirió al mensaje enviado por el concejal Marco Ávila (PS) hace algunos días. Indicando que “coincido plenamente en el llamado a la unidad de la oposición. Si una lección debemos aprender de las elecciones de hace 4 años, es que la Alcaldía se ganaba si íbamos con un candidato candidata único, pero no se logró, primaron los personalismos y las influencias de personeros políticos… y perdimos”.

No obstante fue enfática en precisar que “lo que sí quiero agregar es que, si vamos a ser unitarios, que sea ante todo evento. La elección primaria debe tener los precandidatos inscritos al 10 de abril, según el Servel, y la votación es el 9 de junio. Y ese resultado, hay que respetarlo cualquiera sea y cuadrarse seriamente con quien resulte ser el abanderado o abanderada de la oposición para derrotar a Mario Meza. No restarse luego si no nos fue bien, para el que sea, requiere esto de un compromiso y mucho trabajo en terreno, con convicción.”

En principio, existen 3 precandidatos a la Alcaldía de Linares, que conformarían la primaria de la oposición en esta comuna: Lenin Fuentes (P. Comunista), Michael Concha (PS) y Myriam Alarcón (Independiente).