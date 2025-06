Deportes 28-06-2025

Nada que hacer: Deportes Linares fue castigado con tres puntos por error reglamentario

- Los albirrojos quedaron a tres puntos de los líderes

Había confianza en la defensa .Pero , a medida que fueron pasando los días, crecía la incertidumbre de la sanción . Hace algunas horas se conoció oficialmente el castigo para los linarenses, resta de tres puntos . La sentencia dice “ se confirma la sentencia de la fecha 6 de mayo de 2025de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de disciplina de la ANFP, que sanciono al Club Deportes Linares con la perdida de los puntos obtenido en el partido disputado contra el Club Provincial Osorno , otorgándose el triunfo a este ultimo por el marcador de tres goles a cero (3-0) , conforme a los dispuesto en el articulo 31 de las Bases del Campeonato Segunda División 2025 . Fallo acordado por la unanimidad de los integrantes de la Segunda Sala Del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP , presentes en la audiencia respectiva y habilitados al efecto , señores Ernesto Vásquez Barriga , Jorge Ogalde Muñoz , Mauricio Olave Astorga , Claudio Guerra y Bruno Romo Muñoz .

Creemos que muchos lectores se preguntan cuál fue el error del “Kalule”. Pues bien, les explicaremos con mucho gusto . De acuerdo a las reglas 2025 de la Segunda División, este año todo el partido debe haber un sub 21 en cancha y al menos 3 sub 25. El no cumplir con esa norma conducirá a perder el partido por secretaría con 3-0 en contra . Si lo llevamos a lo que pasó en esa jornada ante Osorno , partido que se jugó en el Tucapel Bustamante Lastra , Linares tenía los 3 sub 25; David Tati, José Molina , Benjamín Droguett y el sub 21 Bastián Bravo .

Cuál es la situación ; cuando sale expulsado Bravo , el DT pone a Fernando Valdivia que es sub 21 , pero sacó a un sub 25 , que es Droguett . Entonces se queda media hora sin el tercer sub 25 , hasta el inicio del segundo tiempo, en que entra Sebastián Peñaloza, que es sub 25 , esa es la historia .

Una decisión que es inapelable ,por un error reglamentario que naturalmente debería haber conocido el Cuerpo Técnico , pero nada se saca con llorar sobre la leche derramada . La Corporación tenia confianza en la apelación , pero lamentablemente no fue así.

TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADA

Con esta resta de tres puntos la tabla de posiciones quedo de la siguiente manera : Provincial Osorno y Puerto Montt , son ahora los lideres con 22 unidades ; Ovalle ,20 ; Concon National , Deportes Linares , con 19 ; San Antonio Unido , 18 ; Deportes Melipilla , 16; Trasandino , 15 ; Brujas de Salamanca y Deportes Rengo , 14; General Velásquez , 13 ; Real San Joaquín, 9 y Santiago City , con 8 .

Sólo es de esperar que esos tres puntos no nos vayan a penar en la hipotética definición por el ascenso .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo