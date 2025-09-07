Deportes 07-09-2025

Nadadores maulinos obtienen siete medallas y dos pasajes a Sudamericano escolar

*Los Juegos Deportivos Escolares, organizados por el Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional de Deportes, son el evento escolar más importante y multitudinario del país

Con grandes noticias terminó la participación de la natación de la región, en la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares 2025 en la categoría sub-14, instancia desarrollada en la piscina Kristel Köbrich del estadio Nacional en la región Metropolitana.

Lo anterior, luego que el equipo de la región del Maule y que dirigió la dupla técnica compuesta por Javier González y Pablo Suárez, cosechara 7 medallas, clasificando a dos de sus deportistas a la Final Sudamericana Escolar, cita internacional a llevarse a cabo en Asunción, Paraguay, entre el 30 de noviembre y 6 de diciembre de este año.

Al respecto, el seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, señaló que “se ha transformado en una tendencia que la natación maulina, en cualquiera de los campeonatos donde nos represente, deje en lo alto el nombre de la región y nos traigan muchas medallas, lo que habla de los buenos procesos que se están llevando a cabo. Felicitamos a los deportistas, sus entrenadores y a sus familias por este nuevo logro, lo que nos compromete aún más como gobierno a seguir apoyando a estos deportistas”.

Ya en la primera jornada de la cita nacional, se alcanzaron 5 medallas (una de plata y cuatro de bronce), coronando el segundo día con dos más, siendo una de bronce y una de plata.

“Hay que reconocer el esfuerzo de los deportistas, quienes lo entregaron todo en cada competencia. Llegar acá no es por azar, ellos han pasado por un duro entrenamiento, sacrificios y mucha dedicación. Han alcanzado estos logros por mérito personal, por el esfuerzo de sus técnicos y el apoyo incondicional de la familia, lo que nos pone muy orgullosos como región”, señaló el director (s) del IND del Maule, Manuel Almonacid, quien estuvo presente en la competencia.

Las medallas llegaron con Osmar Delgado, logrando una de plata en 100 metros libres y una de bronce en 100 metros espalda; Fabiana Mogollón, obtuvo tres bronces, en 50, 100 y 400 metros libres; además, Álvaro Adaos, quien aportó con un bronce en 400 metros libres; y el otro bronce, llegó en la prueba de relevos 4 por 50 combinado varones.

SUDAMERICANO

Estos podios y los puntajes obtenidos por el equipo maulino, valió la clasificación de dos deportistas para el Sudamericano Escolar de Paraguay, cuestión que solo se ratificó tras la reunión técnica una vez finalizadas todas las competencias.

“Nos acaban de informar que Osmar Delgado y Fabiana Mogollón están clasificados al Sudamericano, lo que nos pone muy contentos y es lo que buscábamos, tener deportistas en esta instancia. Eso indica que nuestro trabajo está rindiendo frutos y debemos seguir preparándonos para entregar mejores resultados para Talca y la región”, dijo Pablo Suárez, uno de los técnicos maulinos.

Estas palabras fueron complementadas por el entrenador Javier González: “Estupendo trabajo, eso se debe a la dedicación que están teniendo estos muchachos por este deporte con el apoyo de nuestras autoridades y el IND. Es el reflejo de lo que se está haciendo. Muy conforme, con cosas por mejorar, pero muy contento”.

Las lágrimas de emoción en los deportistas seleccionados, no se hicieron esperar tras conocer la noticia, siendo uno de ellos Osmar Delgado, gracias a sus dos medallas personales y el aporte en el relevo, quien aseguró que “siempre quise esto. Me propuse llegar a esto. Desde que me decidí nadar los 100 metros dije tengo que ir al Sudamericano y hoy lo logré. Estoy muy feliz, ya que todo el esfuerzo tuvo resultado”.

En tanto, Fabiana Mogollón, señaló que si bien dio su mejor esfuerzo al conseguir tres preseas de bronce, no se esperaba una clasificación, debido a lo fuerte de los rivales: “No me lo esperaba, estoy muy contenta. Ya daba por perdida la clasificación, por lo que estoy muy sorprendida. Siento que lo hice bien, di todo de mí en esta competencia y espero mejorar mucho más para llegar bien al Sudamericano”.

Si bien la natación terminó su participación en la región Metropolitana, los Juegos Deportivos Escolares en Final Nacional siguen su desarrollo este fin de semana, con otras disciplinas como el ajedrez, ciclismo, futsal y vóleibol, donde la región del Maule espera estar dentro de los mejores.



