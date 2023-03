Opinión 19-03-2023

NECESITAMOS UNA SANACIÓN, QUE SÓLO DIOS NOS PUEDE DAR.



DOMINGO, 19 DE MARZO DE 2023 -



El Evangelio de hoy nos habla de la sanación que hace Jesús a un ciego de nacimiento (Jn 9, 1-41). Y en los segundos textos (Ef 5, 8-14), tomados de la Carta de San Pablo a los Efesios, podemos ver el significado espiritual de la ceguera y de la recuperación de la vista. Nos dice San Pablo: En otro tiempo estaban en la oscuridad -en las tinieblas-, pero ahora, unidos al Señor, son luz. En efecto, la oscuridad en que vivía el ciego representa las tinieblas del pecado, la oscuridad causada por la ausencia de la gracia de Dios. Y la luz que entra en la vista del ciego recién sanado por el Señor es la vida de Dios en nosotros; es decir, la gracia.



1.- Antes de analizar más detalladamente el simbolismo de pecado/oscuridad y de gracia/luz, veamos en primer lugar el milagro mismo. Jesucristo, como sabemos, realizó muchos milagros de sanación. Y si los analizamos con detenimiento, podemos darnos cuenta que cada uno de estos milagros fue hecho en forma diferente: a unos sanaba porque se lo pedían; otros, como el caso de este ciego, ni siquiera se lo pidió. A unos sanaba tocándolos o dándoles la mano; a otros porque más bien lo tocaban a Él, y a otros sanó, sin siquiera tenerlos en su presencia. Con unos usaba palabras, con otros, algunas sustancias. Unos se curaban enseguida y otros un tiempo después.



2.- Todo esto vale para decir que el Señor es libérrimo en la forma como Él escoge para hacer su labor. Lo que sí es común a todas las curaciones hechas por Jesús es que lo más importante era la sanación que ocurría en el alma del enfermo: su curación tenía una profunda consecuencia espiritual. El Señor no hace una sanación física, sin tocar profundamente el alma. Y cuando el Señor sana directamente es para que se manifieste en la persona la gloria y el poder de Dios. Y sana no sólo para que el enfermo sanado crea en Dios y cambie, sino también las personas a su alrededor. Sin embargo, sabemos que no todo enfermo es sanado. ¿Significa que la enfermedad es un mal? ... Mientras dure el mundo presente, seguirá habiendo enfermedades, las cuales -ciertamente- son una de las consecuencias del pecado original de nuestros primeros progenitores.



3.- Pero Jesús, con su Pasión, Muerte y Resurrección, le dio valor redentor a las enfermedades y también a todo tipo de sufrimiento. Es decir, el sufrimiento bien llevado, aceptado en Cristo, sirve para santificarnos y para ayudar a otros a santificarse. No es que las enfermedades sean fáciles de llevar -sobre todo algunas de ellas- pero son oportunidades para unir ese sufrimiento a los sufrimientos de Cristo y darles así valor redentor. Y ¿qué es eso de valor redentor? Nuestros sufrimientos, unidos a los de Cristo, pueden servir para nuestra propia santificación o para la santificación de otras personas, incluyendo nuestros seres queridos.



4.- Es por ello que después de Cristo, ya los enfermos no son considerados como personas malditas por el pecado propio o de sus padres, como sucedía antes de la venida del Señor. De allí la pregunta de los Apóstoles al encontrarse al ciego: Quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres?, a lo que Jesús responde: Ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Las enfermedades más graves no son las del cuerpo, sino las del alma. Por eso decíamos que la sanación fundamental es la sanación interior. Esta puede darse, habiéndose sanado el cuerpo o no. ¡Cuántos enfermos ha habido que se han santificado en su enfermedad! ¡Cuántos santos no hay que se han hecho santos a raíz de una enfermedad o durante una larga enfermedad!



5.- En el caso del ciego de nacimiento del Evangelio de hoy, vemos que este hombre fue de los que ni siquiera pidió ser sanado, sino que viéndolo Jesús pasar, se detiene y, haciendo barro con saliva y tierra del suelo, lo colocó en sus ojos, ordenándole que luego se bañara en la piscina de Siloé. Efectivamente, el hombre comienza a ver al salir del agua. Pero notemos que el cambio más importante se realiza en su alma. Veamos cómo se comporta al ser interrogado por los enemigos de Jesús. Sus respuestas las da con mucha convicción y con tal simplicidad e inocencia, que por la precisión y la lógica que hay en ellas, deja perplejos a quienes con mala intención tratan de hacer ver que Jesús no venía de Dios, pues lo había curado en Sábado, día en que los judíos no podían hacer ningún tipo de trabajo.



6.- Resulta refrescante oír la respuesta del ciego que ya no lo es, cuando los fariseos lo forzan a decir que Jesús es un pecador. Responde el ciego, primero inocentemente: Si es pecador, yo no lo sé; sólo sé que yo era ciego y ahora veo. Continúa luego con mucha claridad y convicción: Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ése sí lo escucha... Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. En 1 Sam 16, 1.6-7.10-13 nos narra la escogencia de David para ser ungido por el Profeta Samuel como Rey. David, antepasado de Cristo, es prefiguración del Mesías. David es ungido en Belén, que pasa entonces a ser la ciudad de David. Y también la ciudad donde habría de nacer Jesús, el Mesías. David era pastor. De hecho, estaba pastoreando cuando Samuel, instruido por Dios, va en busca del Rey que va a ser ungido. Y David, que antes pastoreaba ovejas, ahora es encargado para ser pastor del pueblo de Israel (cf. 2 Sam 5, 2), prefiguración también de Jesús, el Buen Pastor. Pastor de nosotros, sus ovejas. Pastor de ese rebaño que es la Iglesia, el nuevo pueblo de Israel.



7.- De allí que la Liturgia nos presente el Salmo 22, más conocido y gran favorito de entre los Salmos: El Señor es mi Pastor, nada me falta. Y concluye el Evangelio con una advertencia de Jesús para todos aquéllos que, como los Fariseos, creemos que vemos y que no necesitamos que Jesús cure nuestra ceguera: Yo he venido a este mundo para que se definan los campos: para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Preguntaron entonces si estaban ciegos. Y Jesús les dice: Si estuvieran ciegos (es decir, si se dieran cuenta de su ceguera) no tuvieran pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado.

¡Cuidado que así podríamos estar nosotros: diciendo que vemos, creyendo que vemos, y no dejamos que el Señor nos sane, pues ya creemos que sabemos todo, y preferimos quedarnos en una luz que no es luz, sino que es oscuridad!



8.- El Señor habla de definición de campos. ¿Cuáles son esos campos? Luz y tinieblas. Dios y demonio. Gracia y pecado. Y San Pablo nos dice que, unidos al Señor, podemos ser luz. Y nos habla de los frutos de la Luz: bondad, santidad, verdad. Cristo se identifica así: Yo soy la Luz del mundo... El que me sigue, no camina en tinieblas. Seguir a Cristo es no sólo creer en Él, sino actuar como Él; es decir, en total acuerdo con la Voluntad del Padre. Así, haciendo sólo lo que es la Voluntad de Dios, pasaremos de la oscuridad de nuestra ceguera a la Luz de Cristo, para ser nosotros también luz en este mundo tan oscuro de las cosas de Dios y tan ciego para verlas. Las enfermedades más graves no son las del cuerpo, sino las del alma. Más aún, las enfermedades peores no son las que sufre una persona, sino las que sufre toda una población.



9.- Nuestra sociedad está enferma. ¡Y bien enferma! De violencia, agresividad, maledicencia, ocultismo, esoterismo, idolatría, satanismo. Sí, eso mismo: culto al demonio -para ser más precisos. Por eso requerimos sanación. Una sanación que sólo Dios nos puede dar. Porque la sanación fundamental es la sanación interior. Y ésa es la que estamos necesitando más. El ciego de nacimiento que mencionamos termina postrándose ante Jesús, reconociéndolo como Dios. Cuando comenzó a ver, el ciego creyó lo que el Señor le dijo y, postrándose, Lo adoró. (Jn 9, 38) Lo reconoce como el Hijo de Dios, en cuanto Jesús le revela Quién es Él. Como decíamos, lo más importante es la gracia que acompaña a todo contacto con Cristo. El ciego, que ya no lo es, cree en Jesús y confía en Él. Y cuando Jesús se le revela como el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías esperado, el ciego que ahora ve, cree lo que el Señor le dice y, postrándose, Lo adora.



Conclusión: ¿No será eso lo que nos falta a nosotros: postrarnos en adoración? Porque, cuando no confiamos de verdad en Dios, Él nos deja en manos de los enemigos. Solos no podemos. Hay que ORAR. Y orar ARREPENTIDOS. Clamar a Dios. Adorarlo, es decir, reconocer que Él es Dios y nosotros sus creaturas, dependientes de Él.

Y Él ha puesto sus condiciones para actuar cuando hay enfermedades sociales: Si mi pueblo -sobre el cual es invocado mi Nombre- se humilla: orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, Yo -entonces- los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. (2 Crónicas 7, 14)

Así no temerás los miedos de la noche, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Porque la desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda; pues a los Ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. (Sal 91)

Pues si me invoca, Yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él, lo salvaré y haré que pueda ver mi salvación (Sal 91)

(*) Mario A. Díaz Molina, es Profesor de Religión y Filosofía. Licenciado en Educación. Egresado de la Universidad Católica del Maule.