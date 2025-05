Opinión 09-05-2025

Negocios tan exitosos como justos

Señor Director:



El Día Mundial del Comercio Justo nos recuerda que los negocios no sólo deben ser rentables, también deben ser responsables.



Desde sus orígenes en los años 60, este movimiento ha evolucionado desde una demanda de justicia hacia un modelo económico global, impulsado hoy por la urgencia de enfrentar la triple crisis planetaria (climática, de contaminación y de pérdida de biodiversidad).



Las reglas del juego han cambiado: ya no basta con producir más, sino con producir mejor. Valorizar lo que ya existe, reducir el desperdicio y asegurar que cada actor en la cadena —desde el productor hasta el consumidor— reciba un trato justo, ya no es una utopía, sino una necesidad y una oportunidad.



La innovación, la tecnología y el conocimiento están de nuestro lado. Es momento de que las empresas propongamos soluciones reales a desafíos sociales y ambientales, sin renunciar a la sostenibilidad económica.



En un mundo donde resurgen tendencias proteccionistas y nuevas barreras comerciales, el comercio justo ofrece una vía distinta: una más humana, más resiliente y más inteligente.



Construyamos negocios exitosos, sí, pero también responsables.



Benjamín De Oto, Country Manager de Cheaf Chile