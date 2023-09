Nacional 12-09-2023

Netflix se querella contra local de Meiggs por disfraces falsos de "El Juego del Calamar"

Luego de que disfraces falsos de "El Juego del Calamar" fueran incautados, Netflix presentó una querella criminal contra el local Fiestamanía, ubicado en Barrio Meiggs, por utilización de obra ajena sin autorización.

De acuerdo a Meganoticias, los abogados del gigante se streaming señalaron que en agosto se les notificó "la suspensión del despacho de 5.376 unidades de disfraces imitativos del vestuario del programa de mi representada El Juego del Calamar, avaluados en más de $24 millones.

Bajo esta línea, la querella indica que "dichos productos no son más que una imitación de los productos originales de mi mandante Netflix Studios, y sobre cuya marca comercial ostenta el uso exclusivo y excluyente", afirmando que los trajes incautados por el Servicio de Aduanas en el puerto de San Antonio no cuentan con autorización de la empresa de entretenimiento.

"Nos encontramos en otro de los tantos casos en los cuales comerciantes poco escrupulosos comercializan productos falsificados con la pretensión de imitar y aprovecharse de los característicos y prestigiosos signos de mi mandante", aseguraron los representantes de Netflix, afirmando que además de infringir los derechos comerciales de la plataforma on demand, se está engañando al consumidor con estos productos.

Asimismo, se dejó constancia del fraude mediante evidencia fotográfica, que expone las similitudes de los trajes "piratas" con el que utilizan los personajes de la exitosa ficción surcoreana.