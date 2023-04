Opinión 05-04-2023

NIÑEZ





(Oscar Mellado Norambuena)





Niñez, que lejos te has ido,

en un manto de nostalgia,

enredado en mis horas

en mí; no tienes olvido.



Cómo voy a olvidar

la gritería de chiquillos

alegrando nuestra escuela,

floreciendo en los pasillos,

y en el barrio las pichangas

la escondida, “él paco pillo”

las volitas, el volantín

el trompo y, cuentos de niños.



Tanto tesoro impregnado

al cofre de mis latidos.



La polola, los vecinos,

los maestros, mis amigos,

todo lo oscuro y lo claro

que traía mi camino.



De mi hogar grabé momentos

cada vez más emotivos.



Mi madre joven, hermosa,

mi padre, guapo y querido,

mis hermanos acusetes

hoy suenan tan divertidos.



¿Por qué todo es diferente

después de haber transcurrido?



Volvería a vivir,

lo que en mi

no tiene olvido.