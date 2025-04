Opinión 30-04-2025

Niño de mirada triste

Oscar Mellado Norambuena.



me duele verte pasar

sin sentido van tus pasos

en caminos del azar.

No tienen risa tus labios,

una mueca de sollozo

lleva tu boca sin pan.

Mi dolor es la impotencia

de no poderte adoptar.



Semi desnudo en la calle,

miramos a otro lugar

por no darte una moneda

y nos gusta aparentar.



Ocultando las desdichas

que no lava tu llorar

caminas sin horizonte

que te pueda cobijar



Niño de figura triste

tú pena me hace pensar,

¿serás un ángel en vida

y nadie te quiere ayudar?