Opinión 03-06-2025

NIRIVILO: HISTORIA Y MITO



Jaime Gonzàlez Colville

Academia Chilena de la Historia





Nirivilo, un poblado al poniente de San Javier, perteneció en un comienzo a Constituciòn y después, junto a Huerta de Maule, quedó bajo jurisdicción de San Javier. Ambas localidades fueron comunas desde 1891 y hasta 1927.

Estos asentamientos surgieron por estar en el verdadero camino de los conquistadores, es decir, la ruta seguida por los españoles desde Almagro, en 1536 y hasta que, a fines del siglo XVIII el Gobernador Amat cambió el vado por donde se atravesaba el entonces caudaloso Maule a lo que hoy es Bobadilla.

La razón fue simple: el vado de Morro, que llevaba hasta Nirivilo, era demasiado riesgoso para las lanchas que cruzaban a los viajeros. En invierno, la situación era aún más difícil.

Ahora bien, en El Heraldo del pasado 30 de Mayo don Leo Albornoz se refiere a esta localidad, destacando su especial paisaje y ambiente que, desde luego, evoca el pasado.

Pero el señor Albornoz incurre en algunos errores: dice, por ejemplo que alrededor de 1823 llegó a este lugar “la familia materna de Bernardo O’Higgins”. Cabe precisar que el apellido Riquelme, (aun cuando más amplio es el Meza) viene desde el siglo XVII en el lugar y, una centuria después, el descubrimiento de lavaderos de oro dio vida al lugar, concurriendo gran cantidad de mineros en busca del preciado metal. Esta condición existía a principios del siglo XX y aún se habla de rincones donde existen yacimientos auríferos.

El templo fue erigido en 1832 por un legado de doña Petronila Meza, en calidad de Vice parroquia y dependía, eclesialmente, de la Parroquia de San Francisco de Huerta de Maule, fundada en 1771.

Nirivilo seguía como Vice parroquia en 1929 según el “Catálogo de Eclesiásticos…” publicado ese año y en 1976 era atendida por la Orden Capuchina de Constituciòn y hoy lo es por la Parroquia de San Javier.

Tampoco es exacto lo manifestado por el articulista, cuando expresa “la historia señala” que O’Higgins fue bautizado en ese templo. No. La historia no afirma lo que se expresa: Don Bernardo tuvo un bautismo en Chillan (el cual es materia de discusión) y, más tarde, ya de cuatro años, recibe el sacramente en Talca el 10 de julio de 1783.

Finalmente, el señor Albornoz atribuye al antiguo camino real el haber sido transitado por los incas. Debemos decir que ello es también inexacto. Los incas no cruzaron el Maule y su legendaria ruta, según estudios arqueológicos iba por la falda de la Codillera de Los Andes, concluyendo en las cercanías de Vilches, al oriente de Talca, donde aún quedan evidencias pétreas. En general, de este camino restan muy escasos testimonios físicos.

En 1984 tramitamos la declaración de monumento histórico del templo que comentamos y, al año siguiente la de zona de protección arquitectónica. Similar categoría logramos para la plaza y casas de Huerta de Maule.