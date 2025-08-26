Opinión 26-08-2025

No busques felicidad, busca sentido



Luis Flores Tobella.



No persigas la felicidad .Ella es una visitante fugaz. Busca en cambio un propósito. ,Cuando la encuentres ,la felicidad llegará como quien vuelve a casa. sin que tengas que llamarla.

Desde la antigüedad. Filósofos y pensadores han advertido que la felicidad es como un ave ligera :Se posa brevemente y apenas intentamos atraparla ,alza el vuelo .Sócrates hablaba de una vida examinada ;Nietzsche ,de forjar un “porque “ capaza de sostener cualquier “como”; Víctor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración ,nos recordó que el ser humano puede soportar casi cualquier dolor si encuentra un sentido para vivir.

La psicología moderna también lo confirma ,Los estudios sobre el bienestar se distinguen entre la felicidad hedónica ,hecha de momentos agradables ,y la felicidad eudaimónica basada el propósito y la autorrealización. La primera es como un sorbo de agua fresca placentera pero breve : La segunda es como una fuente que , aunque a veces oculta bajo tierra ,sigue alimentando nuestra vida.

Buscar sentido es una actitud :La decisión consciente que nuestra existencia tiene un valor que trasciende los instantes y se afirma incluso en el medio de la dificultad. Esto no significa renunciar a los momentos felices que comprender que no es la meta final, sino señales luminosas que aparecen en el camino .

Cuando vivimos con propósito ,los días dejan de ser una cuenta regresiva y se convierten en un tejido que entrelaza alegrías ,aprendizajes y desafíos .Y en ese tejido .la felicidad ya no se persigue llega por sí sola.

Cada uno intenta encontrar la felicidad, todos la buscamos .lo importante no es la perfección sino el paso firme en el camino porque quien busca con el corazón ,siempre encuentra. . Pero el verdadero viaje comienza cuando buscamos de forma consciente ,el propósito que da sentido a nuestra vida. Equivocarse no es fracasar, es parte del mapa. Porque quien busca con todo su ser ,siempre termina encontrando …y ,al hacerlo se encuentra así mismo.

