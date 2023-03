Opinión 12-03-2023

No es magia, es Marketing Automation

Alejandro Band

Head of Data Analytics, Forma



Un marketing eficiente tiende a ser silencioso, casi imperceptible. Partamos con un ejemplo análogo: entras a un supermercado con solo un objetivo en mente: comprar un producto X. A la media hora te encuentras en la caja pagando, pero en tu bolsa ecológica hay varias sorpresas: sí, está X, pero también está Y y Z. Pasó que la distribución de los pasillos y de los productos en los pasillos están diseñados de forma tal que tu compra original sufrió algunas modificaciones en el camino producto de esa estrategia. ¿Habrá sido magia?

Las modificaciones que sufre tu compra original pueden ser de varios tipos: quizá Y y Z son productos complementarios a X (es decir, los puedes usar juntos). O quizá cumplen la misma función y tu objetivo es llegar a casa y elegir el mejor porque no estabas convencido de ninguno. Sea cual sea la estrategia, lo importante es que esté basada en datos para que funcione.

Basta de ejemplos análogos. Ahora imaginemos que entras a un e-commerce, a una tienda virtual tipo supermercado. Acá no hay pasillos (o al menos no propiamente tal), pero sí menús de categorías, jerarquías de información, banners, ventanas emergentes y un sinfín de otras cosas. Por alguna razón – o quizá por la misma razón – entramos buscando X y salimos con X, Y y Z.

¿Magia nuevamente? En realidad, no. Vamos un poco más atrás. Lo más probable es que dicho e-commerce cumpla ciertos estándares básicos de buenas prácticas: aplica SEM, SEO, tiene Google Analytics, Tag Manager, etc. Lo que es menos probable es que tenga instalada una herramienta de Marketing Automation que les permita a sus dueños diseñar estrategias para que alguno de los ejemplos de más arriba ocurra. Y así, por supuesto, vender(nos) y fidelizar(nos) más.

Entonces, en palabras sencillas, el Marketing Automation es la aplicación de diversas técnicas de marketing automatizado, basadas en datos, dentro de un e-commerce. Su objetivo es aumentar las tasas de conversión, el ticket promedio y reducir el rebote. Es gracias al Marketing Automation, y no gracias a la magia, que un e-commerce que cuenta con herramientas de este estilo puede hacer que nuestro personaje del ejemplo de arriba entre a un sitio con intenciones de comprar X y salga con X, Y y Z.

No olvidemos nuestra frase inicial: un marketing eficiente tiende a ser silencioso. Una de las mayores ventajas del Marketing Automation es que ejecuta diversas acciones en tiempo real de forma casi imperceptible para el usuario. De hecho, es tan eficiente que se alimenta de la misma información (datos) que el usuario le va entregando a medida que navega por la tienda virtual.

Ir por X y salir con X, Y y Z puede parecer magia, pero no lo es. Es un uso eficiente de datos puestos a disposición de data scientists. Es la aplicación de algoritmos y tecnologías con foco puesto en la toma de decisiones de marketing. O quizá en realidad es mucho más simple: es Marketing Automation.