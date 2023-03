Deportes 28-03-2023

No hay caso: Ni con superioridad numérica los albirrojos pueden ganar

- Sumaron la cuarta derrota en el torneo

Nos da la sensación que con todos los cambios que ha hecho el técnico, todavía no encuentra al equipo que lo deje conforme y pueda rendir en el campo de juego. En el partido frente a Limache, en La Calera, presentó 6 modificaciones en relación al último partido que había disputado en casa, frente a Valdivia (Celso Castillo, Nicolás Barrios, Cristian Latorre, José Basualto, Nicolás Núñez y Cristian Monsalve) más de la mitad de una oncena.

Muy tempranamente los locales se pusieron en ventaja. A los 10 minutos el paraguayo Martín Sánchez aprovechaba las licencias de la defensa para finiquitar el primero para el cuadro “tomatero”, con un tiro rasante donde nada pudo hacer el portero linarense Cristian Fuentes.

Luego llegaron las expulsiones de Jairo Vásquez, a los 34, y Yerko Mundaca a los 42. Con 9 jugadores se quedó Limache en el terreno de juego. Pasaron los minutos de descuentos, pero no aprovecharon las ocasiones, un cuadro muy nublado a pesar de haber terminado con superioridad numérica.

En el complemento un Linares muy ansioso, tratando de buscar los espacios, pero antes de los 55 minutos, llegaría la segunda conquista que se gesta luego de un saque del portero de Limache, balón que recibe Sánchez, que ve solo a Flores y cuando ingresa al área es derribado por Gallardo, en Deportes Linares, cuando había 4 defensas albirrojos y nada pudieron hacer . Y eso que Limache estaba jugando con 9 jugadores. Errores defensivos, y muy permeable la última línea de los linarenses. Frente a la esférica Martín Sánchez, quien anotó el segundo tanto de penal para Limache.

A los 68 llegaría el descuento de los linarenses, tras un disparo desde fuera del área del jugador, Luis “chiqui” Oyarzo, que estaba haciendo su debut en los albirrojos, que lamentablemente no alcanzó para lograr la igualdad, aunque tuvo superioridad numérica que no supo aprovechar, sumando la cuarta derrota del torneo de la Segunda Profesional.

ESTADÍSTICAS

Deportes Limache (2): Matías Bórquez; Nicolás Muñoz, Rodrigo Brito, Diego Soto Riffo, Gabriel Sarría, Kevin Mundaca, Fabricio Manzo, Javier Retamales (46 minutos Matías Godoy), Jairo Vásquez, Daniel Castro (46 minutos Mauricio Flores), Martín Sánchez(92 minutos WilliamGama).DT:VíctorRivero.



Deportes Linares (1): Christian Fuentes; Alexander Pastene, Matthias Gallardo, Diego Oyarzún, Bayron Saavedra, Daniel Saldaña, Esteban Antilef (54 minutos Luis Oyarzo), Michael Quezada (64 minutos Alex Díaz), Kevin Campillay (59 minutos Bastián Martínez),FelipeEscobar y DiegoVallejos. DT:Luis Pérez.



Goles: 1-0, 10 minutos Martín Sánchez; 2-0, 54 minutos Martín Sánchez; 2-1, 68 minutos Luis Oyarzo

Expulsados: 34, Jairo Vásquez y 42 Yerko Mundaca (Limache)



RESULTADOS

La quinta fecha registró los siguientes guarismos: Lautaro 2 – Iberia 1; Real San Joaquín 0 – Fernández Vial 0; San Antonio Unido 1 – Melipilla 0; Limache 2 – Linares 1; Velásquez 2 – Valdivia 0; Osorno 4 – Concepción 3 y Trasandino 1 – Rengo 1.

TABLA DE POSICIONES

La tabla de posiciones es encabezada ahora por dos elencos, Limache y Trasandino con 13 puntos; Lautaro de Buin, 12; Real San Joaquín, 10; Osorno, 9; G. Velásquez, 7; Melipilla y Valdivia, 5; Fernández Vial, Rengo, San Antonio Unido, 4; Iberia y Linares 3 y el colista Deportes Concepción 1.

Un dato curioso, las cuatro derrotas que ha sufrido Deportes Linares, han sido por el mismo marcador 2 – 1.

Este fin de semana no hay fútbol. El miércoles a las 19:00 horas está programado un partido amistoso con Buenos Aires de Parral, en el Tucapel Bustamante Lastra.

Pero recordar que también se jugó otro partido fuera de la cancha, donde el empresario Alexis Gaete, fue elegido como presidente de la SADP.

Es más, esta tarde habrá una reunión clave para que dos inversionistas puedan sumarse al equipo de trabajo en la SADP, puesto que el panorama económico comienza a complicarse, en una película que se ha visto muchas veces.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo