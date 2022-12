Opinión 31-12-2022

No hay respuestas, sólo destino



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







Me alejé de ti, con dolores de despedida,

preguntándome si aún te amaba,

…ya esteba decidido,

y debía tomar mi propio camino.



Te fuiste empequeñeciendo detrás de mí

en sólo sombras y recuerdos

que me acompañan en mi largo camino,

camino de lágrimas, camino de dolores,

camino de no saber, si es el correcto

donde… no hay respuestas, sólo destino.



Me alejé, tal vez no amándote,

que me anima a seguir adelante

y la ruta presurosa, se desliza

a través de mi mirada

como una serpiente que busca

las víctimas del amor y de las dudas,

del tal vez sí o del tal vez no,

que jamás sabré, cuando vi tus lágrimas.



Me alejé de las rosas, de la playa,

de tu entorno, de tus paisajes

que engalanabas con tu caminar ondulante

y que las olas besaban tus pies

como actos de veneración galantes.



Me aleje de ti sin saber si aún

te amaba o no.

Solo sé que los atardeceres nos reclaman

la presencia de aquella pareja de enamorados

para completar su magia y su belleza.