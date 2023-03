Deportes 30-03-2023

No hubo acuerdo con empresarios inversionistas para Deportes Linares en primera reunión

- En los próximos días vuelven a juntarse

Aún no pierden las esperanzas. Es una de las opciones que se manejan para paliar la crisis económica que comienzan a vivir los albirrojos. Claro que no quieren cometer los errores pasados. Por eso esta vez se ha conformado una comisión para analizar la propuesta de los inversionistas. Esta semana podría ser clara, para llegar a un consenso. En la última reunión extraordinaria de socios, el alcalde Mario Meza dio a conocer la realidad que está viviendo la institución que no sólo en la cancha anda mal: “en caja hay cerca de 8 millones de pesos y la planilla es superior a los 30”, recalcó.

Por eso se hace imprescindible el aporte de nuevos inversionistas que inyecten recursos para que el club no pase zozobras. La idea es que el plantel y cuerpo técnico pueda tener sus sueldos al día.

ASPECTO FUTBOLÍSTICO

El técnico Luis Pérez Franco, cuenta con el respaldo de autoridad comunal y el presidente interino Alex Vásquez, también manifestó que el técnico cuenta con el respaldo, hasta el momento. “Creo que en estos momentos tenemos que pensar con la mente fría. Los resultados no nos están acompañando y eso es una realidad. Anteayer estuvimos con el plantel y con el presidente de la SADP, Alexis Gaete, para analizar lo futbolístico. Vienen partidos que serán vitales para ver el accionar de sus dirigidos. El armó el equipo, y lo que nos llama la atención al igual que a gran parte de la hinchada, es por qué no están los jugadores de casa o por lo menos quienes lograron el titulo en la Tercera División”.

Luis Pérez, no había hablado de la derrota vergonzosa ante Limache, porque no nos olvidemos que Deportes Linares terminó con superioridad numérica y no pudo: “la hinchada es muy importante, es el jugador número 12, es clave que tengan tranquilidad y sigan apoyando. Aprovecho de agradecer el respaldo incondicional del alcalde. Nosotros estamos trabajando para volver a la senda de los triunfos. Somos un equipo joven, inmaduro. Se han cometido todos los errores en el campo de juego y esperamos que no pase más. Hay que tener tranquilidad y estamos confiados más que nunca en los jugadores que tenemos, tal vez es una mala racha, pero sé que vamos a salir adelante”.

El partido con Rangers de Talca por Copa Chile, estaría programado en principio para el día domingo 9 de abril, pero todo está sujeto a cambios.



