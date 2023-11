Opinión 26-11-2023

No más parches, no más desalojos

Mauricio Zorondo, jefe social territorial de Hogar de Cristo



Los desalojos de personas en situación de calle, presentados como soluciones momentáneas en comunas de nuestra región, no son más que parches en un tejido social desgarrado. ¿Cómo puede ser una respuesta definitiva expulsar a quienes ya han sido desplazados?

Así lo atestiguan las 1.258 personas en situación de calle, incluso con niños pequeños, que deambulan sin destino en Curicó, Talca, Linares, Molina y Cauquenes. Para ellas, no sólo el invierno mata, el verano también amenaza sus vidas. Muchas de las personas en situación de calle sufren diabetes, enfermedades infecciosas, como las pulmonares, el VIH/Sida, la tuberculosis. Es muy duro. La calle no da tregua a los más excluidos; en invierno se preocupan de no morir por hipotermia y en verano de no terminar insolados o deshidratados.

¿Y qué soluciones estamos favoreciendo? Desalojos y desplazamientos forzados.

Como Hogar de Cristo sabemos que la salida no yace en la expulsión, sino en la empatía estructural, en la construcción de políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna, como las que implementa el programa Vivienda Primero, que entrega un hogar a personas en situación de calle.

Hablamos de una política pública que ya cumple 4 años de funcionamiento y entrega una casa, con apoyo psicosocial, y sin condiciones de “buen comportamiento”, porque se entiende que ese es el primer paso para ir superando las variadas dificultades de quienes viven en calle es contar con un lugar seguro donde vivir.

Y los resultados están a la vista, más de 540 personas han sido beneficiadas con Vivienda Primero hasta ahora en distintas regiones del país y Chile es pionero en Latinoamérica en su implementación exitosa. De ahí la necesidad de enfocarnos en soluciones estructurales; los desalojos solo perpetúan el ciclo de la pobreza urbana.

¿Cuánto más seguiremos ignorando a quienes más necesitan ayuda, barriendo sus problemas bajo la alfombra?