Nacional 15-06-2023

¿No más tag? Viralizan lujoso auto con la patente adulterada

Cada día es más común que autos sin patente o con las placas adulteras circulen por las calles chilenas, muchas veces por tratarse de delincuentes los que los conducen, aunque hay otros casos en que los dueños están convencidos de que no deberían pagar por usar autopistas.

Así se popularizó el movimiento "No + tag", que busca un subsidio fiscal para sus bolsillos, en perjuicio de quienes -por tener menos ingresos- usan el transporte público.

Pero un video se viralizó en TikTok con un caso extremo, porque el automóvil con su patente intervenida es un Bentley del año 2020, que en el mercado tiene un valor en torno a los 145 millones de pesos.

Captado en un servicentro del sector de Los Trapenses, en la comuna de Lo Barnechea, el lujoso vehículo luce la parecer cinta adhesiva para que no se aprecie con claridad su patente: PBHK-54.