Social 05-06-2025

“¡No queremos un cementerio en nuestras casas!”: Vecinos de Chanco levantan la voz contra polémico proyecto

Vecinos del sector rural de Punchema, en la comuna de Chanco, se han declarado en estado de alerta ante la inminente construcción de un cementerio colindante a sus hogares. La comunidad considera que este proyecto afecta directamente su calidad de vida, genera inseguridad y ha sido impulsado sin la debida consulta ciudadana.

Juan Hormazábal, presidente y vocero de la junta de vecinos, fue enfático: “Un cementerio para Chanco es una necesidad, pero no en el patio de nuestras casas”. Los habitantes acusan que la ubicación del campo santo no solo es inapropiada, sino que también vulnera normativas legales que fueron pasadas por alto en el proceso.

En una reunión realizada esta tarde, los vecinos no descartaron iniciar acciones legales, respaldados por documentos que demostrarían irregularidades en la tramitación del proyecto. Además, denunciaron que algunos residentes colindantes han sido presionados mediante insistentes ofertas para vender sus terrenos, generando un clima de tensión y malestar.

La comunidad de Punchema exige que las autoridades locales y regionales detengan el avance de este proyecto hasta garantizar la participación ciudadana, el cumplimiento de la normativa y el respeto por las familias que habitan este histórico sector de Chanco.