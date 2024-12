Social 01-12-2024

¿No sabes qué estudiar? Demre recomendó ver la "Oferta Definitiva de Carreras"



A falta de tres días de la aplicación de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2024, la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), Leonor Varas, recomendó a los jóvenes que todavía no saben qué carrera elegir que revisen la "Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones" publicada en el sitio web del organismo.

Dicho documento (ver archivo) contiene la publicación oficial con las carreras que ofrece cada una de las universidades participantes en el Proceso de Admisión 2025, como sus programas académicos, los campus o lugares donde se imparten y las ponderaciones exigidas.

Además, contiene toda la información de las carreras y vacantes de las instituciones que ofrecen cupos para el programa PACE del Ministerio de Educación.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, Varas dijo que, tradicionalmente, en cada proceso de admisión, "se produce un exceso de concentración de postulaciones en carreras tradicionales" y algunos de los jóvenes "no miran que hay muchas alternativas de muy lindas carreras que tienen gran futuro".

"Si no miran los documentos que publicamos, la “Oferta Definitiva de Carreras”, difícilmente van a saber que existen todas esas opciones", señaló la jefa del Demre, recientemente distinguida en 2024 con la Condecoración al Mérito Amanda Labarca.