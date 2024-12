Opinión 13-12-2024

No sigamos apostando por el emprendimiento

Señor director,



Eventos como el EtMDay 2024, realizado hace unas semanas, son pruebas fehacientes de que el ecosistema emprendedor está más fuerte que nunca. En tres días, se convocó a un número de hinchas del emprendimiento equivalente a la capacidad del Estadio Monumental.

Pero no se trata sólo de hinchas haciendo ruido. Este río piedras trae, porque las pequeñas y medianas empresas generan hoy cerca del 50% del empleo en el país y contribuyen con un 30% al Producto Interno Bruto, según cifras del Banco Central.

Si aún no ha quedado claro, el emprendimiento es clave para crear empleo, impulsar la innovación, aumentar la competitividad y generar movilidad social. Chile suele destacar como uno de los países más innovadores de América Latina y eso es gracias a su dinámico ecosistema emprendedor, no solo por sus startups reconocidas que lideran en áreas como tecnología, energías renovables y biotecnología que atraen constantemente capital extranjero, sino también por miles de emprendimientos que a diario producen riqueza y bienestar en todos los ámbitos de la economía.



Esperamos que en 2025 no sigamos pensando en apostar sino que comencemos a INVERTIR en el emprendimiento, con audacia y con el convencimiento que es la mejor decisión que podemos tomar para impulsar nuestra economía y la calidad de vida de quienes habitamos en este país.

Edgar Spielmann

Presidente de G100