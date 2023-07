Opinión 15-07-2023

No sirven los atajos para perder peso: La polémica de Ozempic



Miguel Del Valle Flores, académico de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello Sede Viña del Mar.



La Semaglutida (Ozempic es el nombre comercial que se le da al principio activo denominado Semaglutida ) es un medicamento coadyuvante en el control de la diabetes tipo 2 en adultos, mejorando la secreción de insulina en el páncreas y los niveles de glucosa en la sangre. Para que este efecto sea clínicamente positivo, se debe acompañar de ejercicio y una alimentación acorde.

En la incesante búsqueda de un tratamiento efectivo contra la obesidad, diversas investigaciones han mostrado su utilidad en la disminución del peso corporal, generando una menor velocidad de digestión, controlando el apetito y extendiendo la saciedad, pero al igual que en su efecto principal sobre la diabetes, se necesita que sea acompañado de cambios de hábitos para que los resultados esperados perduren en el tiempo. Por otro lado, si se suspende de forma espontánea, y sin planificación, o si no se acompaña de ejercicio o alimentación saludable, la recuperación del peso puede ser de hasta 2/3 de lo perdido.

Hay que considerar que no está libre de efectos indeseados, siendo frecuentes los vómitos, náuseas, diarreas, hipoglicemias agudas y aumento del ritmo cardíaco; incluso se han reportado otras complicaciones más severas como pancreatitis aguda, insuficiencia renal aguda y angioedema.

Las nuevas guías chilenas para el manejo de la obesidad en adultos declaran el uso de medicamentos recomendados para combatir este padecimiento. Sin embargo, el ISP en Chile aún no lo aprueba para este uso y su precio bordea los 150 mil pesos. Recomendamos encarecidamente que se acuda a equipos multidisciplinarios si un paciente desea comenzar algún tratamiento frente a esta problemática de salud.