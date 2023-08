Social 13-08-2023

- El destacado sociólogo chileno Manuel Canales compartió su análisis y mirada respecto - de los 50 años del Golpe cívico-militar en Chile, en el ciclo “Pensar de Golpe” organizado por la Universidad Católica del Maule.

Recientemente el presidente Gabriel Boric, realizó un llamado a todas las fuerzas políticas a firmar una declaración de consenso al cumplirse 50 años del Golpe de Estado en Chile. Sobre este y otros temas respondió en breve entrevista el destacado sociólogo Manuel Canales, quien fue uno de los académicos invitados a una nueva fecha del ciclo “Pensar de Golpe” que organiza la Universidad Católica del Maule (UCM).

Al ser consultado sobre la invitación que hace el primer mandatario, Canales expresó: “No veo que estén dadas las condiciones especialmente favorables para lograr algo que no se ha logrado en estos 50 años y que parece que eso es lo que se está tomando nota, pues de algún modo se jugó a la ilusión de que eso estaba resuelto. No lo veo que pueda resolverse por estos días. Lo que no resta prudencia a la convocatoria del presidente a intentar pensar esto con la complejidad de la historia”, afirmó.

“Creo que mientras la derecha, las clases dirigentes y quienes apoyaron todo aquello, no puedan elaborar un relato coherente sobre qué hicieron, qué supieron, cómo apoyaron, será muy difícil ese entendimiento, pues ellos mismos no pueden pacificarse, por así decirlo, respecto a una historia que no pueden contar, sin subir la voz, o hacer un desvío de quien no supo”, complementó.

En su libro La Pregunta de Octubre (Lom, 2022), el investigador en temáticas de intolerancia, discriminación, pobreza y exclusión social, repasa la historia reciente de Chile para acercarnos a las causas que llevaron al Estallido Social de octubre de 2019, sobre lo cual comentó que: “Efectivamente, el grito de octubre tiene la fuerza de una presencia popular que se hizo saber. Pienso que después de ese grito la sociedad chilena se supo y se hizo cargo de sí misma, al menos no se hizo la desconocida, como viene siendo la norma de la última fase de este ciclo. No es que se escuchen los ecos, yo creo que tiene que ver cómo la sociedad trata ahora, una parte de ella, de casi imaginar que no hubo nada allí. Pero claro, todos vivimos lo vivido y la fuerza de ese bofetón no puede olvidarse sin más”, indicó.

“En ese momento la sociedad y la clase dirigente sintió algo que no había sentido nunca en la historia de Chile y que no se les va a olvidar por lo que tuvo que sentir. Por eso dijeron lo que dijeron. Las declaraciones de la clase dirigente después del Estallido son extraordinarias y están ahí, nadie vuelve por ella, pero son evidentemente acontecimientos en su historia de clase”, agregó Canales.