Editorial 25-11-2023

No Violencia contra la Mujer



El edificio del Congreso en Valparaíso se iluminó de colores naranjo recientemente con el fin de adherir a la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

En la ocasión se indicó que las igualdades que tenemos que generar entre hombres y mujeres tienen que ver con que todos participemos en el cambio. Yo llegué a la Comisión de Mujer gracias a una dirigente social que, en su momento, me expresó que en los talleres de Sernameg debían estar los hombres porque si ellos no estaban era imposible que entendieran los cambios necesarios.

La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo.







La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.



Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas.