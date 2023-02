Deportes 21-02-2023

Noche albirroja: Albirrojos presentaron a los nuevos rostros para la temporada 2023

El plantel está conformado por 27 jugadores y cuerpo técnico .



Poco más de mil personas fueron protagonistas de la denominada “noche albirroja”. La actividad deportiva conto con la presencia de la batucada Guerreiros da Mandiga”, quienes llenaron de energía a la hinchada en la previa de la presentación de la “piel” temporada 2023.

Posteriormente, el Depo Bus, que fue la novedad, un bus que será el encargado de trasladar a los linarenses por los diferentes estadios donde se disputará la competencia de la Segunda Profesional. El Depo Bus, dio una vuelta por la pista de cenizas, para luego detener su marcha al costado sur de la cancha, donde los animadores de la jornada fueron nombrando a cada uno de los jugadores que este año defenderán la camiseta de Deportes Linares, en el mismo instante se proyectaba la imagen de los elementos que acompañados por las modelos se dirigían a la mitad del campo de juego.

Plantel

Un total de 27 jugadores, fueron los que recibieron el aplauso del respetable desde las graderías y tribunas. La nomina fue encabezada por : Celso Castillo Zúñiga , arquero ex Deportes Concepción ; Daniel Saldaña Zúñiga , volante de contención, ex Municipal Santiago ; Bayron Saavedra Navarro , lateral izquierdo, ex Rodelindo Román ; Christian Latorre Rojas, central defensa , temporada 2022 en el Depo ; Martin Genskowski, defensa , Deportes Valdivia a préstamo de O’Higgins ; Felipe Escobar Arévalo, delantero , ex Independiente de Cauquenes ; Diego Ríos Moya , volante , temporada 2022 en el Depo ; Jonathan Valiente Melgarejo , delantero , Deportivo Santani ( Paraguay); Alex Diaz Gutiérrez , delantero , ex Independiente de Cauquenes ; Ezequiel Marconne , delantero , ex Estudiantes de la Plata ( Argentina) ; Cristian Fuentes López , arquero , préstamo de S.Wanderes ; Matías Gomara Zamora , delantero centro , ex Unión Compañías ; Diego Vallejos Hernández , delantero , ex Independiente de Cauquenes ; Nicolas Núñez Gutiérrez , volante mixto , ex Deportes Puerto Montt ; Vicente Vera Hernández , delantero , ex Universidad Católica ; Kevin Campillay Alarcón, delantero, ex Real San Joaquín ; Luis Urrutia Venegas, volante mixto , Depo temporada 2022 ; José Basualto Cortes , defensa, Depo temporada 2022 ; Michel Quezada Juri , volante, ex Lautaro de Buin ; Nicolas Barrios Jorquera , lateral izquierdo, ex Audax Italiano ; Alexander Pastene Latorre , central izquierdo , ex Rangers ; Francisco Levinao Cortes , arquero , ex Deportes Limache ; Diego Oyarzun Fuentes , volante , Rodelindo Román ; Héctor Muñoz Fuentes, delantero, Depo temporada 2022 ; Cristian Monsalve Canales , delantero , Depo ; Mathias Gallardo Carrasco , central izquierdo , ex Unión Española y José Molina Espinoza , lateral volante , ex Deportes Concepción .

Cuerpo Técnico

El dete Luis Pérez Franco; Ayudante Técnico, Frank Carilao; Entrenador de Arqueros, Héctor Letelier; Preparador Físico, Juan Paez; Preparador Físico, Leandro Méndez; Kinesiólogo, Jorge Zurita; Analista audiovisión, Diego Pérez Barria; Utileros, Gonzalo Canales y Fernando Retamal.

Ya tendremos la oportunidad de analizar el partido que fue muy intenso donde terminaron igualados. Sin duda que la gran figura fue el goleador nacional Esteban Paredes, que recibió un galvano por su trayectoria futbolística. Paredes, jugara esta temporada por San Antonio Unido. Otro de los reconocimientos importantes fue para Luis “chofito” Méndez, que vistió los colores albirrojos y que de paso dio el puntapié inicial al encuentro.

A continuación, algunas imágenes de la noche albirroja.



Gerardo Dominguez A

Redactor Deportivo