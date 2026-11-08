Crónica 08-11-2026

"Norte claro, sur oscuro": documental de la cauquenina Francisca Amigo tendrá su estreno en FIDOCS

- Grabado en Cauquenes, el cortometraje sigue a la directora y a su hermano Roberto en su regreso a la casa familiar, vacía desde el fallecimiento de sus padres. Se exhibirá el martes 17 de noviembre en la Competencia Nacional de Cortos Emergentes de FIDOCS 30, en Santiago, y el miércoles 25 en la Competencia Habitar del 38° FICViña.

Nacida en Cauquenes en 1996, egresada de Cine y Televisión de la Universidad de Chile y seleccionada este año en Talents Buenos Aires, Francisca Amigo Moraga debuta como directora con un cortometraje documental filmado en su ciudad natal.

En "Norte claro, sur oscuro" (2026, 24 minutos), Francisca vuelve a la casa donde creció, en Cauquenes, vacía desde el fallecimiento de sus padres. Mientras la habita de nuevo junto a su hermano Roberto, sus diarios de vida, los recuerdos de ambos y las fotografías familiares reconstruyen la figura de su padre alcohólico, como una forma para analizar su historia personal, familiar y de relevar el alcoholismo como un tema social y de salud pública.

El cortometraje es la obra de egreso de la cineasta en la Universidad de Chile, junto a Keitlyn Aránguiz en fotografía y coguion, Nacho Pincheira en montaje, Diego Avilez Carvallo en sonido y Sasha Obilinovic en dirección de arte, con producción de Javier Vásquez Ampuero (Temporal Cine).

Antes de su estreno, el proyecto ganó el WIP Realizadoras del Festival Internacional de Cine de La Serena (2025), obtuvo los premios Lexinaut y DUOC UC en FICViña Industria (2025) y el Premio Bitácora de Cine en FECICH Cine en Construcción (2026). Su postproducción contó con el financiamiento del Fondo Audiovisual.

DIRECTORA

Francisca Amigo Moraga (Cauquenes, 1996) es cineasta, y encargada de ventas y exhibiciones gratuitas de la Corporación Chilena del Documental (CCDoc). En 2023 fue Jurado Joven de la 27° edición de FIDOCS y en 2026 participó en Talents Buenos Aires, el programa de BAFICI y la Berlinale para cineastas emergentes de América Latina. "Norte claro, sur oscuro" es su primer cortometraje.







