Deportes 14-01-2025

Novena Versión: comenzó la Fiesta del Fútbol Infantil Linares Cup 2025

-Torneo finaliza este sábado en el Tucapel Bustamante Lastra

Los niños serán protagonistas durante toda esta semana. Se dio el vamos con la presencia del alcalde Mario Meza Vásquez , el concejal Christian Gonzalez Monsalve y el Director y el Coordinador General, Leonardo Vergara .

Como es una tradición , aunque este año fue la excepción porque antes de la inauguración se disputaron algunos partidos, los que dieron el vamos para que comenzara a rodar la pelotita del Linares Cup , que presenta otra novedad, el estreno exclusivo por primera vez del himno oficial del evento .

GUARISMOS

Ya con algunos resultados, donde en categoría 2016-2017 , Leones Blancos de Yerbas Buenas ganó por 7 a 0 a San Antonio Lamas ; Los Toritos , 6 a 2 al cuadro de San Luis ; Livingstone , se impuso al equipo de Yungay por 5 a 1 ; Municipal Linares , venció a Huachipato 4-2 ; En tanto que en serie 2010-2011 , Municipal Linares ganó 4 a1 a Leones Blancos ; San Luis, venció 2 a 1 al elenco de Yungay ; Toritos B cayeron por 0-16 ante MiniCracks, y Huachipato Linares ganó por la cuenta mínima a Toritos A .

Luego se dio el vamos al desfile , con los equipos de : Academia San Ambrosio , Alejandro Gidi , Escuela de Futbol Municipal Linares , Escuela de Futbol Soccer Bee , Escuela de Fútbol Unión Yungay ; Estadio Español , Huachipato Linares , Juventud Toluca, Leonas Blancas “ El Regreso” , Leones Blancos de Yerbas Buenas , Liceo Valentín Letelier , Minicracks , San Antonio Lamas , Unión San Luis , Unión Tierras Blancas Coquimbo y Toritos Linares .

Posteriormente llegaron las intervenciones del alcalde Mario Meza , el concejal Christian Gonzalez Monsalve y el Director del Evento Leonardo Vergara , quien dijo que “ es un Linares Cup diferente , con una gran cantidad de equipos locales , lo que otros años no se había dado tanto . Un año 2024 , que fue muy complicado , lamentablemente tuvimos la perdida de uno de nuestros toritos , Martín Águila Parada , por eso este año las Copa de Oro llevará el nombre de Martín , porque estos eventos son una fiesta para los niños . Lo negativo es que este año no tuvimos el apoyo que deseábamos, los concejales que hace 8 años habían apoyado este torneo nos dieron la espalda , solamente contamos con el respaldo del alcalde y algunos concejales , pero no importa porque así nos da mayor fuerza para seguir trabajando con más fuerza”.

Los partidos se disputarán en el estadio Tucapel Bustamante Lastra y la entrada tendrá un valor de mil pesos . El horario programado según los organizadores será desde las 18:00 horas .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo