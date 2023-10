Cultura 30-10-2023

Noviembre al ritmo de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Maule: Habrá 2 conciertos gratuitos en el TRM

● Las presentaciones serán el 4 y 17 de noviembre a las 12:00 horas. La primera, una gala para toda la familia y, la segunda, un homenaje a Jorge Peña Hen, músico chileno asesinado en dictadura y precursor de las orquestas infantiles en Chile y América Latina.

Ha sido un año complejo para la mayoría de los miembros de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional del Maule. Muchos de ellos viven en comunas que sufrieron la catástrofe de las lluvias. Viajar a los ensayos, practicar en sus hogares, concentrarse en sus instrumentos no fue tarea sencilla.

“Fue una situación horrible. Vivo en una zona que se inundó, no tuve espacio ni mucho tiempo para ensayar, también se me hacía complejo viajar para ir a la regional. Pero cuando lo hacía era una forma de desconectarse de todos los problemas que habían”, dijo Cristóbal Gajardo, becado y miembro de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Maule.

Pero el entusiasmo, amor y vocación por la música, los motivó aún más para enfocarse en cumplir con los objetivos trazados para este 2023. Ya están en tierra derecha, porque en solo días subirán al escenario del Teatro Regional del Maule para brindar dos conciertos públicos y gratuitos agendados para esta temporada.

“Estamos emocionados y expectantes porque ha habido mucho trabajo. Cansados, pero ya con ganas de subirse al escenario pronto para demostrar todo lo que hemos ensayado con los jóvenes este año y que el público lo reciba de la mejor manera”, enfatizó Tamara Jorquera, Directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional.

El sábado 4 de noviembre será el concierto de Gala, en el Teatro Regional del Maule al mediodía. Una propuesta con un repertorio variado y movido comenzando con la Suite número 1 de la obra Carmen y pasando por una obra emblemática para todas las orquestas juveniles del país, el Danzón Número 2 del mexicano Arturo Márquez.

“Es la primera vez que una orquesta juvenil regional toca esta obra. Es más bien un homenaje a las orquestas juveniles porque educan, mueven a las audiencias y transmiten toda su energía al público. Creo que a la gente le va a encantar”, apuntó Tamara Jorquera.

HOMENAJE Y CONMEMORACIÓN EN LO 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

Mientras el concierto del 17 de noviembre, también al mediodía, tendrá un componente emotivo, pues forma parte de las actividades conmemorativas de los 50 años del Golpe de Estado.

La presentación tendrá su momento cumbre con Melodía, una pieza inconclusa de Jorge Peña Hen, fundador de la Escuela Experimental de Música de La Serena en 1965 desde donde surgieron las Orquestas Infantiles de Chile y de América Latina.

Peña Hen escribió la pieza en la cárcel de La Serena en 1973, con palos de fósforos quemados sobre un trozo de papel. Lo hizo a solo días de ser fusilado. El 16 de octubre de ese mismo año, con 45 años, se convirtió en otra de las víctimas de la Caravana de la Muerte.