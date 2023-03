Opinión 08-03-2023

NUESTRO ACOGEDOR CUARTO

Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







Nuestro cuarto nunca enmudeció,

ha conservado los ecos de nuestras caricias

y susurros de amor,

... nunca enmudeció.



Hace tiempo que estás ausente.

tu mirada aún se percibe

en sus ventanas mirando

los vuelos de mariposas, en atenta vigilia,

esperando mi regreso al hogar

para volverme a besar.



La felicidad está impregnada

en cada poro de sus murallas

colmada por nuestro amor mutuo

en nuestras almas.



Guarda nuestro calor y pasión

no importa cuál estación sea del año,

das calor cuando hace frío

y encantos de frescura en estío.



Atesoró cada minuto del día,

horas y mágicos momentos de amor

y placeres que tú ¡Cariño mío! Me brindaste

y nuestro cuarto fue y sigue testigo

de cómo lo engalanábamos

con nuestras alegrías.



Cuánto amor encierra estas paredes,

cuánta pasión, sueños, proyectos

aún hay en él.

Si se pudiera medir en quilates

no habría fortaleza tan grande,

que a nuestro amor

lo pueda guardar y cuidar.



Hoy hipnotizado y lleno de nostalgias

he vuelto a nuestro cuarto amado,

tú ya no estás. ¡Te has ido lejos!

hacia horizontes lejanos y eternos

con dolores agónicos, tuyos y míos,

y mi alma vuelve a vivir en él,

nuestros momentos de amores

en este, querido espacio

que yo no olvido,

ni nuestro íntimo cuarto

... tampoco te olvida.