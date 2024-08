Opinión 29-08-2024

NUESTRO OCTOGENARIO AMIGO, EL HERALDO

Tily Vergara



Lo digo con mucha propiedad: este Diario cumple con todas las características de un amigo incondicional.

Tengo entendido, que desde su fundación, 87 años atrás es el único medio que ha permanecido como un fiel guardián, alerta día y noche, con la esencial preocupación de informar, buscar por aquí y por allá para dar a conocer el movimiento de todo lo que significa suceso, bueno o malo, cumpliendo la finalidad para dejarnos inmersos en el devenir de los acontecimientos; poner al tanto, actualizar cada noticia que por diferentes motivos nos hace participar en las actividades cotidianas, vela para que el ciudadano se actualice debidamente de las contingencia del día a día. . Es la insignia de la novedad latente en cada uno de sus lectores y se hace costumbre buscarlo porque siempre está .

Su nombre va ligado a la ciudad , al país y también llega virtualmente a los hijos de la provincia que, por distintos motivos se encuentran lejos del territorio. El Heraldo, por un momento anula esa distancia; les lleva el aire, el aroma, el paisaje, el ambiente familiar, el sentir de todo lo que caracteriza a la tierra que los vio nacer. Al palpar la sensación de que lo querido está lejano, se produce un sentimiento de apego, nostalgia y deseos de volver, algún día, a la amada patria.

Cotidianamente lo tenemos a nuestro alcance. Nos informa con gran precisión lo que ha pasado y pasará. Cada nota llega a nuestros ojos dejando la certeza de lo real de ciertas situaciones, ciertos hechos, ciertas novedades tanto locales como del país.

Presenta un gran espacio que brinda la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda opinar sobre diferentes temas. Y ese es mi caso. Se me facilita expresar lo que siento en un momento determinado sin ser periodista ni reportera. el Heraldo me proporciona un lugar para publicar mis sencillos y humildes puntos de vista respecto a cualquier tema. Me siento honrada de contar con el beneplácito del Director que recibe mis notas con gran generosidad, tolerancia y amplitud de criterio, soslayando los desaciertos en que puede incurrir una anciana como yo.

Desde este modesto escritorio, agradezco y felicito a aquellas personas que trabajan para que este diario sea tan familiar y accesible a todas y todos. A su representante legal, señor Najle que con esmero y perseverancia, hace posible la continuidad y eficacia de este fiel emisario. Al Director señor Venegas se le agradece su dedicación y gran entrega, prueba fehaciente de su vocación de servicio a la comunidad.

Diario El Heraldo está certificado, desde mucho tiempo, que forma parte de nuestra identidad porque conserva ese especial acercamiento con cada ciudadano que lo hace nuestro por siempre y para siempre.

¡¡¡FELIZ ANIVERSARIO!!!