Opinión 15-11-2023

Nuestros jóvenes están en deuda con el inglés



Constanza Quaas

Country Manager de EF Education First Chile





Se acabaron los Juegos Panamericanos y nuestro país logró medallas en distintos deportes y competencias, pero si hubiera que hacer el símil respecto de cómo estamos en inglés, lamentablemente Chile está fuera del podio.



Según el recién lanzado ranking mundial EF English Proficiency Index (EF EPI), nuestro país cayó siete lugares en la clasificación mundial, y a nivel latinoamericano fue relegado al décimo puesto, siendo superado por países como Perú y Uruguay, y aumentando la distancia con Argentina, el líder de la zona.



Uno de los aspectos más preocupantes de esta medición, que se realiza desde 2011, es que la población más joven es la más débil en el dominio del segundo idioma, y el grupo entre 18 y 20 años no ha logrado superar los 500 puntos desde el año 2021, mientras que la muestra entre 26 y 30 años sufrió la caída más brusca de todas las edades, alejándose de los 600 puntos a los que se proyectaban hasta el año pasado.



Sin duda, este fenómeno es de cuidado, ya que precisamente se trata de los grupos etarios nacidos en la era de la globalización, siendo en su gran mayoría nativos digitales y que están más habituados a interactuar con el inglés.



Los resultados de este año no son los mejores, pero son un llamado a la acción, considerando que el desarrollo de la economía y las sociedades en general pasa por qué tan integradas están con la Aldea Global, y un buen dominio del inglés es clave para esos propósitos.