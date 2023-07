Crónica 15-07-2023

Nueva cárcel de Talca: un espacio para la reinserción más allá de la infraestructura



El académico de la Universidad Autónoma de Chile, Rodolfo Sandoval, señala que en el desarrollo de estos espacios es fundamental considerar el aporte de profesionales como los trabajadores sociales y psicólogos, así como sus intervenciones para el fortalecimiento de conductas favorables y deseadas de la población penal.





Al norte de la ciudad de Talca comenzará a funcionar el Recinto Modelo de Educación y Trabajo “La Laguna”, centro penitenciario que se proyecta sea uno de los más modernos de Suramérica.

Más allá de la infraestructura, un punto a considerar en su puesta en marcha es cómo se desarrollará y gestionará, en el entendido de que sea un lugar que permita la intervención de profesionales para el diseño de planes y programas especializados que atiendan las distintas realidades y evaluaciones de riesgo allí coexistentes.

Para el académico de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile, Rodolfo Sandoval, es preciso considerar en el desarrollo de estos espacios la labor permanente de trabajadores sociales y psicólogos, entre otros especialistas, quienes implementan diversas estrategias, evaluaciones, técnicas e instrumentos, a objeto de abordar las conductas y potenciar aquellos elementos favorables en escenarios como “la libertad del sujeto”.

“Principalmente hay que entender que, al hablar de la población penitenciaria, no debemos reconocer solamente a aquellas personas que están privadas de libertad. La reinserción aborda muchos más elementos que sólo la privación de libertad de las personas”, reflexiona el académico especialista en intervención social, al analizar las distintas realidades que en este sentido se deben contemplar.

Si bien se hace referencia a cómo esta nueva cárcel permitirá descongestionar la sobrepoblación penal, Sandoval señala que se debe considerar que estos espacios penitenciarios permiten de alguna forma fortalecer en la intervención profesional, conductas favorables y/o esperadas con talleres de formación de oficio, capacitación y otros, que aportan a la especialización de los internos, a manera de que cuando salgan de las unidades penales puedan acudir a los Centro de Apoyo para la Integración Social (CAIS), como dispositivos de acompañamiento.

El propósito es mejorar sus aspectos laborales, educativos, control del consumo de sustancias, entre otros, haciendo factibles oportunidades de mejora en sus condiciones.

“Todo este proceso debe ser contemplado en el diseño de una infraestructura de tal envergadura”, precisó.



TRABAJO PROFESIONAL

“Creo que es necesario observar el trabajo de profesionales del área social como una oportunidad de intervención y cambio para aquellos sujetos que están en procesos judiciales o que están cumpliendo condenas. Es preciso entender que la sola privación de libertad no es la única forma de reinsertar a los sujetos en el medio social, ya que existen otros mecanismos en donde el medio debe entregar la oportunidad de mejora”, advirtió Sandoval.



A juicio del académico los servicios posibles de prestar, oportunidades laborales y de capacitación, así como la mejora en educación y rehabilitación, son opciones por las que el tejido social debe decidir, entender y abrirse a la discusión entre organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y privadas, sociedad civil y sobre todo el empresariado.

Desde el ámbito académico, Sandoval indicó que la formación de los profesionales debe apuntar a vincularse con el desarrollo de investigación que aporte a la incorporación, revisión, análisis y reflexión de las prácticas, a fin de lograr innovaciones y procesos para una intervención favorable ante realidades complejas como la penitenciaria, así como “la vida de tantos individuos que en muchas ocasiones no ven más allá de la involucración delictiva, no por no conocer otras opciones, sino porque son esas conductas las que visualizaron a una edad temprana y desarrollaron como prácticas, frente a la imposibilidad de un sinfín de accesos, por falta de observación de oportunidades”.