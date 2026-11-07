Opinión 07-11-2026

Nueva ley de patentes mineras: más oportunidades para el Maule

Katherine Tello, coordinadora de Políticas Mineras de la Región del Maule

La minería necesita reglas claras, menos trabas y mejores condiciones para crecer. La publicación en el Diario Oficial de la Ley N.º 21.853, impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, representa un paso concreto en esa dirección. Una reforma que reduce costos, simplifica procedimientos y entrega mayor certeza jurídica para impulsar la inversión y el desarrollo minero.

La nueva legislación elimina el cobro progresivo de patentes, que podía alcanzar hasta 12 UTM por hectárea, y establece una tarifa general fija de 0,4 UTM para las concesiones de explotación sujetas a este régimen. Además, amplía el acceso a patentes rebajadas de 0,1 UTM por hectárea y extiende beneficios para la minería artesanal y los pequeños productores. Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse una vez publicadas las modificaciones reglamentarias.

Uno de los beneficios más relevantes, vigente desde el 5 de noviembre, es la postergación hasta el 28 de febrero de 2027 del pago de las patentes mineras correspondientes a 2026, junto con la suspensión de los remates asociados a concesiones de exploración y explotación en todo Chile. A ello se suman la condonación de recargos por mora y la posibilidad de suscribir convenios de pago de hasta 12 cuotas mensuales, entregando mayor margen a los productores para regularizar sus obligaciones y resguardar sus concesiones.

En el Maule, donde la pequeña minería representa una oportunidad para diversificar la economía regional, contar con reglas más simples y costos predecibles adquiere especial importancia. Un ejemplo es Pencahue, donde el trabajo conjunto entre productores, autoridades y ENAMI busca fortalecer la actividad minera.

Esta reforma contribuye a generar mejores condiciones para impulsar la exploración, desarrollar nuevos proyectos y fortalecer la minería metálica y no metálica, siempre bajo las exigencias ambientales y de seguridad correspondientes.

Porque fortalecer la minería del Maule también significa abrir oportunidades para los emprendedores, generar empleo y diversificar nuestra economía. Esta nueva ley contribuye a transformar ese potencial en nuevas posibilidades de desarrollo regional.

