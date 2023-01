Nacional 05-01-2023

Nueva normativa: Todos los celulares robados serán bloqueados

Esta mañana el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, junto al subsecretario de Telecomunicaciones, Marcelo Rute, anunciaron una nueva medida que obliga a las empresas a bloquear los celulares nuevos que hayan sido robados.

Con la idea de fortalecer la agenda de seguridad del Gobierno junto a los privados, Vergara informó que las compañías deben hacer el bloque en un plazo de 24 horas con la finalidad de que no sean comercializados.

También beneficiará a los usuarios que sufran el robo de su móvil, los que deberán acreditar con una denuncia a las compañías y estas tendrán el mismo plazo para bloquear el IMEI (International Mobile Equipment Identity), código de identificación exclusivo del teléfono. En caso de ser recuperado, se podrá solicitar el desbloqueo.

Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, expuso que "vamos a desincentivar unos delitos que ha ido al alza en los últimos años y, lamentablemente, en muchos casos, con grados de violencia que son inaceptables en este país".

Por su parte, la presidenta de la cámara de los centros comerciales, Katia Trusich, celebró la iniciativa y comentó que "esta es una pésima noticia para los ladrones de teléfonos, donde no van a poder seguir revendiendo, receptando los teléfonos que sustraen de las tiendas o de otros lugares" y concluyó con "creemos que trabajar en colaboración público privada es la manera de avanzar".

Las empresas de telefonía que no cumplan con la exigencia podrán recibir una multa de hasta 60 millones de pesos.

Desde el 27 de enero, las empresas estarán obligadas a proporcionar un número y correo electrónico para atender las solicitudes, los que estarán disponibles en la web de SUBTEL.