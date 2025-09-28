Crónica 28-09-2025

Nuevas Asesoras y Asesores Preventivos en Violencia contra las Mujeres certifica SernamEG Maule

• Cerca de 80 organizaciones sociales y educativas fortalecen sus conocimientos para replicar en sus comunidades la prevención de las violencias de género

En el teatro Abate Molina del Centro de Extensión de la Universidad de Talca se llevó a cabo una ceremonia de certificación para destacar el compromiso de cerca de 80 participantes de organizaciones sociales y educativas en la tarea de erradicar las violencias de género.

Organizado por el Programa Prevención de las Violencias de Género, de la dirección regional de SernamEG Maule, la actividad puso en valor el trabajo de sensibilización, formación y creación de planes de trabajo enfocados en promover en las organizaciones el desarrollo de herramientas de prevención en sus comunidades.



Para la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Ana Cecilia Retamal, es un gran desafío trabajar con entidades sociales y educacionales que se involucren en esta temática: “Esto denota que hay un compromiso desde su propio ámbito personal para erradicar la violencia de género. Eso tiene su valor”.

La estudiante de sociología de la Universidad Católica del Maule, Josefa Molina, consideró relevante que jóvenes se involucren en estas temáticas: “Me encantó participar en este proceso y ojalá muchas más jóvenes pudiesen participar porque como yo aprendí mucho y eso me encantó porque siento que crecí un poco más con toda la temática de género y quiero ser un aporte en la sociedad”.

Para la presidenta de la Junta de Vecinos Francisco Antonio Encina de Talca, Claudia Hernández, haber participado como organización fue gratificante: Muchas de nosotras no teníamos conocimiento y menos cómo enfrentar a nuestras vecinas y vecinos sobre derechos y deberes de las mujeres. En forma personal fue un gran aprendizaje para poder transmitir con seguridad lo que implican las violencias de género”.

Para la encargada regional del programa de Prevención de las Violencias de Género, Katherine Oyarce ha sido vital el trabajo de los equipos territoriales para acompañar a las organizaciones sociales y educativas: “Lo que buscamos es poder desarrollar procesos de aprendizajes para fortalecer la comprensión y poder abordar con un plan de trabajo la tarea de prevención y en eso los equipos han generado una serie de actividades de difusión para que los participantes puedan replicar sus conocimientos en sus comunidades”.



En la ceremonia que incluyó la entrega de diplomas se resaltó qué en el territorio talquino, se trabaja actualmente con más de 15 organizaciones sociales y educativas, para continuar erradicando un problema que atañe a todos como sociedad.

