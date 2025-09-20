Editorial 20-09-2025

Nuevas cárceles



La Comisión de Constitución del Senado inició el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto que exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.



El objetivo de este proyecto es establecer reglas especiales para eximir de trámites y reducir plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, que permitan conseguir una tramitación acorde a la urgencia para dar respuesta oportuna a la sobrepoblación penal que existe en el país.



Del mismo modo, quedó listo para ser votado en la Sala del Senado el proyecto que aumenta las sanciones para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales.



Cabe recordar que este proyecto cumple su segundo trámite y busca fortalecer la protección perimetral de las cárceles, ampliando las sanciones contenidas en el artículo 304 bis del Código Penal, que contempla el delito de introducción de elementos de comunicación con el exterior.



La Comisión acordó sesionar para terminar de ver esta iniciativa el próximo 29 de septiembre, junto con el proyecto que crea el Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería.



