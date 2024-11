Social 06-11-2024

Nueve liceos beneficiados con más de $800 millones para equipamiento TP



Establecimientos de Talca, Lontué y Linares, entre otros, se adjudicaron un total de 818 millones 696 mil 835 pesos para la adquisición de implementos para sus especialidades Técnico Profesionales (TP).



Así lo hizo saber la secretaria regional ministerial de Educación, profesora Verónica Ramírez, quien detalló que en la región los establecimientos beneficiados corresponden a 7 públicos y 2 particular subvencionados. Ellos recibirán respectivamente $668.435.005, y $150.261.830 destinados a 13 especialidades.



Ramírez detalló que a nivel nacional la convocatoria entregó dineros a 102 proyectos - 52 públicos y 50 particular subvencionados. Todos ellos podrán financiar la actualización y mejoras de equipamiento y habilitación en espacios formativos y de este modo apoyar el trabajo docente.





ESTABLECIMIENTOS Y MONTOS



Los establecimientos públicos que se adjudicaron montos son los liceos Industrial y Complejo Educacional Javiera Carrera, ambos de Talca, con $250.354.654 y $77.539.988 respectivamente; Federico Heisse y el Centro Integrado de Educación de Adultos, ambos de Parral, con $ 47.825.497 y $ 77.810.710; Liceo Juan de Dios Puga, de Yerbas Buenas, con $ 59.824.180; Liceo de Teno con $ 77.539.988, y Liceo Juan Agustín Morales, de la comuna de Molina, con $ 77.539.988.



En cuanto a las unidades particular subvencionadas, se trata del Colegio Salesianos de Linares que obtuvo $ 95.976.830, y la Escuela de Administración y Comercio, de Curicó, beneficiada con $ 54.285.000.