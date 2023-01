Opinión 05-01-2023

Nuevo año, nuevos desafíos medioambientales



Gabriel Fonzo

CEO de Integrity





Sin duda el 2022 fue un buen año si se trata de avances de Chile en pro de la sustentabilidad. De hecho, nos situamos como el tercer país del mundo con mejores acciones contra el cambio climático, destacando especialmente la reducción de gases de efecto invernadero, según un estudio que analizó políticas e iniciativas medioambientales en 59 naciones. Son buenas noticias, pero que no deben llevarnos a tomar una actitud pasiva frente a un 2023 que viene cargado de desafíos estrechamente relacionados a Ley REP. Específicamente me refiero a la entrada en vigencia de envases y embalajes como producto prioritario de esta normativa, que tiene una misión tan importante como es impulsar el paso de una economía lineal a una circular.



Si bien esta regulación ha sido ampliamente alabada, lo cierto es que un pilar clave para su éxito son las personas y aún existe muy poco conocimiento en torno a ella. Según una investigación de CADEM, 8 de cada 10 encuestados no han oído hablar de esta ley y 6 de cada 10 personas declaran que no han tenido nunca contacto con los Programas Pilotos de Reciclaje. Si se ahonda en la percepción de los ciudadanos en torno a los avances las cifras no son mucho mejores: 2 de cada 5 chilenos creen que el reciclaje de residuos como papeles, cartones, vidrios, latas de aluminio y plásticos es un asunto crítico en el que se ha evolucionado muy poco.



¿Qué hacemos entonces? La clave está en crear conciencia en las personas sobre el impacto que decisiones tan cotidianas como botar o reciclar un envase pueden tener y sobre el rol que cada uno cumple si queremos preservar el presente y futuro del planeta. Pero además de esto, es fundamental educar, instaurar campañas y motivar, entregando las herramientas necesarias para que todos los que sientan curiosidad y tengan voluntad para reciclar, no encuentren obstáculos sino información clara de cómo hacerlo adecuadamente y sin grandes esfuerzos o espacios a la desconfianza. Tenemos grandes retos y de todos depende el éxito o el fracaso frente a estos. Trabajemos juntos para que al comenzar el 2023 podamos celebrar los logros y plantear nuevas tareas en una materia crucial como es la sustentabilidad.