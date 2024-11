Crónica 30-11-2024

Nuevo Hospital de Cauquenes avanza en su construcción

Autoridades locales informaron que el nuevo recinto asistencial contará con helipuerto, salas de procedimiento, urgencia y 136 camas, entre otros adelantos. Su avance es del 68% y favorecerá a más de 60 mil personas de la Provincia de Cauquenes.



El nuevo hospital de Cauquenes sigue avanzando en su construcción y de acuerdo a información entregada por las autoridades regionales de salud, el avance en las obras es de un 68%.



La inversión es de unos 80 mil millones de pesos, lo que permitirá al nuevo hospital de Cauquenes tener 136 camas, 21 salas de procedimientos, siete boxes dentales, 12 sillones de diálisis, pabellones quirúrgicos, 32 box de atención, sectores para terapias de adultos y niños, urgencia, además de contar con un helipuerto, en el cuarto piso de la construcción.



Esto favorecerá no solo a los habitantes de la capital provincial, también a los vecinos de Pelluhue y Chanco, abarcando a una población cercana a las 60 mil personas beneficiadas con el nuevo y moderno recinto hospitalario.



En cuanto a su apertura definitiva, los plazos aún son extensos y no estará disponible hasta antes de 2026, debido a que el proyecto no sólo implica la construcción de la infraestructura, también una gran cantidad de medidas de mitigación en los alrededores del recinto de salud. Aunque los tiempos pueden variar dependiendo de los avances que se logren en el mediano plazo.