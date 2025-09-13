Crónica 13-09-2025

Nuevo Informe de TGR sobre financiamiento municipal incluye Fondos del Royalty Minero

● Durante el primer semestre de 2025 TGR concretó una distribución de $1.394.505 millones a los municipios del país, correspondientes a los tres fondos de beneficio comunal que administra: Fondo Común Municipal, de Comunas Mineras y de Equidad Territorial.



Tesorería General de la República publicó esta semana la primera edición del Informe Semestral de Financiamiento Comunal. Este Informe da cuenta de la recaudación del Impuesto Territorial (contribuciones de bienes raíces) en el primer semestre de 2025, así como de la distribución de los recursos del Fondo Común Municipal, en el mismo periodo. Además, por primera vez entrega el detalle de distribución -por comunas- de los dos nuevos fondos creados por la Ley 21.591, del Royalty Minero: Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, explicó que este Informe Semestral ha sido elaborado “en el marco del fortalecimiento de la política de transparencia que aplica nuestra Institución, para dar cuenta del origen y el destino de los recursos que pertenecen a toda la ciudadanía”.

En el capítulo referido al Impuesto Territorial, se informa que en el primer semestre de 2025 se recaudaron $ 1.303.308 millones ($1,3 billón), cifra que refleja una variación real (descontada la inflación) de 6%, respecto del mismo periodo de 2024. Junto con ello destaca que las comunas con mayor recaudación de este Impuesto son Las Condes, Lo Barnechea y Santiago, con $130.247 millones, $63.480 millones y $62.848, respectivamente.

A su vez, las regiones que presentan los mayores montos de recaudación por contribuciones de bienes raíces en los primeros seis meses del presente año son la Metropolitana ($725,063 millones), Valparaíso ($124.780 millones) y Biobío ($81.167 millones), con incrementos de 10,1, 12,9 y 15,5% nominal, respecto del primer semestre de 2024.

Respecto del Fondo Común Municipal (FCM), el documento señala que en el primer semestre de 2025 acumuló $1.466.010 millones, monto superior en 6,8% nominal, en comparación con igual periodo de 2024. De este total, el 54,4% provino del Impuesto Territorial ($797.951 millones) y de los permisos de circulación, que representaron el 32,7% ($479.501).

Del mencionado total, según indicaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa (Subdere), TGR procedió a distribuir $1.285.193 millones en el primer semestre de 2025, cifra superior en 6,3% nominal respecto de similar periodo de 2024.



