Nacional 15-08-2025

Nuevos casos de liberación de reos por error: Remueven a director de Gendarmería en Atacama

El director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, se refirió a la liberación por error de imputados en los recintos penales de Copiapó, La Serena y Temuco. En los dos primeros casos "se procedió a la suspensión de los funcionarios que cometieron las negligencias en el procesamiento de las órdenes de libertad". Asimismo, comentó en relación con los episodios que "hoy se procedió a la remoción del director regional de Copiapó", mientras que en la Región de Coquimbo había un director subrogante, por lo que se designó a un nuevo alto mando.



Además, expuso que "hay evidencia que da cuenta de la revisión desprolija de órdenes provenientes de los tribunales de justicia y la falta de cotejo respecto de causas pendientes de ambos sujetos en el norte del país". Respecto de ambos casos señaló que hubo "negligencia de carácter administrativo". "De acuerdo a los antecedentes iniciales, en que se recibió órdenes legítimas de los tribunales, adecuadamente emitidas, y en que el error recaería, de acuerdo a las primeras apreciaciones, en el mal procesamiento o desconcentración de parte de los funcionarios responsables, motivo por el cual ya se ha procedido a su suspensión", dijo.



