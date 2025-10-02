Crónica 02-10-2025

Nuevosur inaugura dos importantes obras para robustecer la infraestructura operacional en Longaví

• Se trata de un estanque de agua potable que beneficiará a más de 10.000 personas y la ampliación de una planta de tratamiento de aguas servidas.

– Con el objetivo de fortalecer la resiliencia hídrica y el bienestar de las comunidades, Nuevosur inauguró en Longaví un nuevo estanque de agua potable y dio a conocer la ampliación y modernización de la planta de tratamiento de aguas servidas, dos obras estratégicas para asegurar la continuidad y calidad del servicio en la comuna.

La ceremonia contó con la participación del gerente general de Nuevosur, Víctor Hugo Bustamante, junto al alcalde de Longaví, Jaime Briones, autoridades locales y dirigentes vecinales de la comuna, oportunidad en la que se detalló las implicancias de estas importantes obras.

El nuevo estanque de agua potable, que contempló una inversión de más de $800 millones, tiene una capacidad de 350 m³, equivalente a 350 mil litros, lo que permitirá fortalecer la infraestructura del sistema de producción y beneficiar directamente a más de 10 mil personas de Longaví.

En tanto, la ampliación y modernización de la planta de tratamiento de aguas servidas alcanzó una inversión superior a $2.400 millones y aumentará en un 95% la capacidad de tratamiento hacia 2036, garantizando la calidad del servicio y el cuidado del medioambiente, al devolver aguas aptas para riego, consumos animales y actividades recreativas.

El gerente general de Nuevosur explicó que “el cambio climático y el crecimiento de las ciudades nos han puesto el desafío de hacer un uso cada vez más eficiente del agua y anticiparnos con el desarrollo de obras relevantes para robustecer nuestra infraestructura. Estos proyectos han sido parte de un plan de inversiones que supera los $20 mil millones este año y más de $87 mil millones a cinco años, para dar más seguridad hídrica a las familias de la región”.

Por su parte, el alcalde de la comuna, Jaime Briones, comentó “agradecemos a Nuevosur por la invitación a esta inauguración del nuevo estanque que nos asegura 350 m3 de agua, con una inversión millonaria que va en directo beneficio de la comuna, lo que junto a los otros dos estanques ya existentes nos aseguran el recurso por más horas en caso de sufrir alguna emergencia, sobre todo hoy en día que estamos en emergencia hídrica. También estamos felices por el mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas servidas que nos trae un futuro mejor.”

Estas iniciativas reafirman el compromiso de Nuevosur con la continuidad del suministro, la calidad de vida de las comunidades y la sustentabilidad de los territorios donde opera.



