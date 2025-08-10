Crónica 10-08-2025

Nuevosur obtiene doble reconocimiento por su aporte a la reducción de gases de efecto invernadero

En el marco de su compromiso con la sostenibilidad, Nuevosur, por segundo año consecutivo, participó en el programa Huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente. En la oportunidad, nuevamente obtuvo el sello de Cuantificación de Emisiones y, adicionalmente, recibió el de Reducción de Gases de Efecto Invernadero por sus acciones concretas en optimización de procesos y eficiencia energética.



La empresa avanza en una hoja de ruta que apunta a alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, estableciendo metas de reducción del 42% de las emisiones de alcance 1+2 a 2030, y de contar con un plan de gestión sobre el 67% de las emisiones de alcance 3.



Estos reconocimientos destacan los esfuerzos realizados para medir, reportar y reducir la huella de carbono organizacional, relevando el esfuerzo y compromiso de las organizaciones públicas y privadas con el medio ambiente.



La directora de sostenibilidad de Nuevosur, Marietta Montenegro, afirmó que “estos sellos reflejan nuestro compromiso con la gestión de gases de efecto invernadero y reafirman el propósito situado en el corazón de nuestra estrategia corporativa de avanzar hacia una operación más sostenible y responsable con el medio ambiente, contribuyendo activamente a los desafíos del cambio climático”.



El avance en estas materias refleja el compromiso que Nuevosur mantiene con la sostenibilidad en todo el ciclo del servicio que entrega, con pilares centrados en lo ambiental, social y gobernanza.







