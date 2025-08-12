Crónica 12-08-2025

Nuevosur reafirma su compromiso con Bomberos de la Región del Maule

• Compromiso incluye captación de recursos, la materialización de capacitaciones y potenciar coordinaciones durante emergencias.



Con el objetivo de reafirmar su compromiso con la gestión que realiza Bomberos en la región, Nuevosur firmó un convenio de colaboración que, entre otras materias, busca facilitar la captación de socios colaboradores, mediante la recaudación de aportes voluntarios a través de la boleta del agua.



La firma del acuerdo se realizó en la asamblea del Consejo Regional de Bomberos de la Región del Maule y contó con la presencia de su presidente, Álvaro Garrido; el gerente general de Nuevosur, Víctor Hugo Bustamante, Los subgerentes zonales de Nuevosur, Glenda Bastías, Daniel Gutiérrez, Francisco Dupré, y los superintendentes de Bomberos de la región.



El gerente general de Nuevosur, Víctor Hugo Bustamante, destacó que “esta alianza refuerza el compromiso de Nuevosur con las comunidades de los territorios donde operamos y, además, es un reconocimiento al importante trabajo que realizan los Bomberos del Maule. Estamos convencidos que, mediante la colaboración público-privada, podemos generar un impacto positivo en la preparación y respuesta ante emergencias”.



El ejecutivo además planteó que ““este acuerdo busca fortalecer el trabajo colaborativo y nuestra vinculación con bomberos. Buscamos avanzar en los distintos servicios que el convenio de colaboración tiene, entre ellos servicios de recaudación, capacitaciones, recarga de equipo de respiración autónoma (ERA) y una seria de actividades que vamos a seguir trabajando en beneficio de la comunidad de la región del Maule”.



Por su parte, el presidente regional de Bomberos del Maule, Álvaro Garrido, comentó que: “el día de hoy firmamos un importante convenio con la empresa Nuevosur que nos permite como institución poder desarrollar diversas actividades, tanto en financiamiento para cada uno de los cuerpos de bomberos de la región, a través de la captación de socios cooperadores mediante la boleta de agua, como también de capacitación y fomentar autocuidado a través de nuestras redes de comunicación. Nos enfrentamos todos los veranos a temporadas agresivas en cuanto a incendios forestales y cada vez con mayor escasez hídrica, tenemos que desarrollar labores preventivas y eso lo tenemos que desarrollar en conjunto bomberos, la comunidad, los civiles y la empresa privada”



Además de la captación de socios colaboradores, el convenio contempla acciones conjuntas como apoyo en emergencias, campañas de difusión y capacitación, recarga de cilindros ERAS, exploración de potenciales servicios y gratuidad para Bomberos en el consumo de agua.





