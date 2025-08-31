domingo 31 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Crónica 31-08-2025
    Nuevosur y Municipalidad de Pelluhue firman convenio para fortalecer infraestructura sanitaria en Chovellén
    Nuevosur y la Municipalidad de Pelluhue, firmaron un convenio de colaboración orientado a fortalecer la infraestructura sanitaria de la localidad de Chovellén.

    El acuerdo permitirá ejecutar un diagnóstico técnico de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS), operada por el municipio. Esto entregará información clave sobre el estado actual de sus instalaciones y necesidades de intervención. A partir de estos resultados, ambas partes evaluarán el desarrollo de futuros proyectos de diseño u obras de mejora, que serán formalizados en un nuevo convenio.

    La subgerenta zonal de Nuevosur, Glenda Bastias, comentó que “este acuerdo con la Municipalidad de Pelluhue es un primer paso para avanzar en soluciones que aportan valor a la comunidad. El compromiso de la empresa es aportar con su expertise, trabajando en conjunto para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Chovellén y acompañar a la comuna en sus desafíos de desarrollo”.

    Por su parte, la alcaldesa de Pelluhue, María Luz Reyes, manifestó “estoy muy contenta porque hoy día acabo de firmar un convenio con Nuevosur, el cual nos va a permitir mejorar las condiciones en que esta actualmente la planta de aguas servidas en sector de Chovellén, y por su puesto mejorar la calidad de vida de ellos”.

    Este modelo de colaboración público–privada se suma al trabajo que Nuevosur ha estado realizando con distintos municipios de la Región del Maule. Por ejemplo, con las Municipalidades de San Rafael, Romeral, Maule y Molina, donde aportó con los diseños para la construcción de alcantarillados y sistemas de agua potable en diversos sectores de estas comunas.


    Freddy Mora | Imprimir | 62

