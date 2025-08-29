Social 29-08-2025

Nuevosur y Sernameg lanzan nueva versión de Programa Mujeres Gásfiter



• 20 jefas de hogar de Talca, San Clemente, San Rafael, Retiro, Pencahue y Villa Alegre serán parte este año del curso de Gasfitería en Instalaciones Sanitarias.



Desde el 2019 más de 90 mujeres de la región del Maule se han capacitado en el Programa Mujeres Gásfiter de Nuevosur. Hoy la compañía da un nuevo impulso a esta iniciativa, lanzando una nueva versión junto a la directora de Sernameg Maule, Ana Cecilia Retamal y el apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción.



En la oportunidad, el gerente general de Nuevosur, Víctor Hugo Bustamante, destacó que “este programa busca reafirmar nuestro compromiso con la equidad de género, fomentando espacios para la inserción laboral de mujeres y ampliando sus oportunidades para generar ingresos. Buscamos contribuir como agentes de cambio cultural y promover la reducción de brechas”.

Para Nuevosur la igualdad de oportunidades es un imperativo ético. “La gestión de la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) es un eje central de nuestra estrategia corporativa y a través de ella buscamos desarrollar diversas iniciativas para apoyar el talento femenino y abrir espacios de participación”, concluyó Bustamante.



La directora de Sernameg Maule, Ana Cecilia Retamal, señaló que “hoy estamos iniciando una nueva versión de la capitación de mujeres gásfiter que para nosotros es tremendamente importante porque lo hacemos con mujeres de seis de nuestras comunas integrantes de los programas mujeres jefas de hogar, las cuales necesitan este apoyo y esta capacitación para poder tener más apertura en el mercado laboral y poder reforzar su autonomía económica”.



En tanto el alcalde de San Rafael, Basilio Pérez, indico “estamos muy contentos por nuestras mujeres Sanrafaelinas quienes van a participar en este interesante taller de gasfitería, quiero agradecer a Sernameg, pero también a Nuevosur por abrir estos espacios que permiten ir disminuyendo las brechas de género y empoderando a las mujeres participantes del programa mujeres jefas de hogar”.



En el marco de esta iniciativa, 20 jefas de hogar de seis comunas de la región serán parte este año del curso de Gasfitería en Instalaciones Sanitarias, que contempla 60 horas de clases en modalidad presencial y 100% práctica.



Nuevosur tiene la certificación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, en el marco de la Norma Chilena 3262-2021, y cuenta con el Sello Iguala Conciliación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.



