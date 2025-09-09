Nacional 09-09-2025

Nula inflación no cambia el panorama: GPM recomienda mantener la tasa de interés mañana

La nula inflación de agosto, que se ubicó por debajo del 0,2% que esperaba el mercado, no fue suficiente para alterar las perspectivas respecto a lo que será la decisión de tasa de interés que informará mañana el Banco Central. El Grupo de Política Monetaria (GPM), en línea con lo que espera el mercado, recomendó al Banco Central mantener sin cambios la tasa rectora en 4,75%, sugiriendo privilegiar la cautela en el tramo final del ciclo de convergencia hacia la tasa neutral.

Según el grupo- integrado por Eugenia Andreasen, Carlos Budnevich, Kevin Cowan, Juan Pablo Medina y Andrea Tokman- el escenario global continúa tensionado por los efectos del proteccionismo en Estados Unidos y la volatilidad en los mercados financieros. "El panorama económico reciente se ha caracterizado por el aumento de las tensiones externas y una dinámica interna que combina señales de resiliencia con desafíos persistentes", señaló el comunicado. En el frente internacional, el GPM destacó que la administración estadounidense ha intensificado su política arancelaria, lo que ha restringido la inversión y el crecimiento. A ello se suma la presión política de la Casa Blanca sobre la Reserva Federal, que podría adelantar recortes de tasas este año. "El mercado anticipa un primer recorte de 25 puntos base en la reunión del 17 de septiembre (…) y descuenta al menos dos recortes adicionales durante lo que resta del año", advirtió el grupo. En cuanto al contexto local, la economía chilena mostró un crecimiento interanual de 3,1% en el segundo trimestre, impulsado por la inversión en maquinaria y equipos, además del consumo privado. No obstante, el mercado laboral sigue siendo un factor de preocupación. En conclusión, el GPM evaluó que la combinación de un entorno internacional incierto, un repunte interno todavía frágil y una inflación más persistente de lo esperado justifican la mantención de la tasa rectora.



