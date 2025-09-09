martes 09 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Nacional 09-09-2025
    Nula inflación no cambia el panorama: GPM recomienda mantener la tasa de interés mañana
    Publicidad 12
    La nula inflación de agosto, que se ubicó por debajo del 0,2% que esperaba el mercado, no fue suficiente para alterar las perspectivas respecto a lo que será la decisión de tasa de interés que informará mañana el Banco Central. El Grupo de Política Monetaria (GPM), en línea con lo que espera el mercado, recomendó al Banco Central mantener sin cambios la tasa rectora en 4,75%, sugiriendo privilegiar la cautela en el tramo final del ciclo de convergencia hacia la tasa neutral.
    Según el grupo- integrado por Eugenia Andreasen, Carlos Budnevich, Kevin Cowan, Juan Pablo Medina y Andrea Tokman- el escenario global continúa tensionado por los efectos del proteccionismo en Estados Unidos y la volatilidad en los mercados financieros. "El panorama económico reciente se ha caracterizado por el aumento de las tensiones externas y una dinámica interna que combina señales de resiliencia con desafíos persistentes", señaló el comunicado. En el frente internacional, el GPM destacó que la administración estadounidense ha intensificado su política arancelaria, lo que ha restringido la inversión y el crecimiento. A ello se suma la presión política de la Casa Blanca sobre la Reserva Federal, que podría adelantar recortes de tasas este año. "El mercado anticipa un primer recorte de 25 puntos base en la reunión del 17 de septiembre (…) y descuenta al menos dos recortes adicionales durante lo que resta del año", advirtió el grupo. En cuanto al contexto local, la economía chilena mostró un crecimiento interanual de 3,1% en el segundo trimestre, impulsado por la inversión en maquinaria y equipos, además del consumo privado. No obstante, el mercado laboral sigue siendo un factor de preocupación. En conclusión, el GPM evaluó que la combinación de un entorno internacional incierto, un repunte interno todavía frágil y una inflación más persistente de lo esperado justifican la mantención de la tasa rectora.

    Freddy Mora | Imprimir | 59

    Otras noticias

    Camioneros han sido víctimas de 543 delitos este año, con pérdidas por US$ 50 millones
    Camioneros han sido víctimas de 543 delitos este año, con pérdidas por…
    Población afrodescendiente en Chile: Un 62% nació en el país y representan el 0,9% del total de habitantes
    Población afrodescendiente en Chile: Un 62% nació en el país y representan…
    Ante "precariedad": Rectores y premios nacionales piden financiamiento estatal permanente para el Museo de Ciencias
    Ante "precariedad": Rectores y premios nacionales piden financiamiento…
    Delia Vergara, fundadora de El Diario de Cooperativa, ganó el Premio Nacional de Periodismo
    Delia Vergara, fundadora de El Diario de Cooperativa, ganó el Premio Nacional…
    Quién es Patricio Góngora, el ex director de Canal 13 vinculado a red de bots
    Quién es Patricio Góngora, el ex director de Canal 13 vinculado a red…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para