Opinión 13-12-2024

O b s t i n a d o s l a m e n t o s

Tily Vergara



Sería perfecto que dejara de existir la QUEJA. Esta palabra llevada a la acción es como

abrir una gran puerta que deja a la vista una variedad de sensaciones; recriminación, dolor, incertidumbre, protesta, desesperanza, y muchas otras palabras que conducen a la cima de la desconformidad embargada por una inexplicable desolación. Esa perfección nunca llegará porque siempre habrá alguien que se queje.

Dicen que la costumbre de quejarse por todo es como un diario ejercicio verbal que permanece inexorable en nuestro diario vivir, por lo que aspiro a no quejarme demasiado tratando de ver el vaso medio lleno aunque no faltan argumentos para explicar lo desvalida que está nuestra sociedad y siendo honesta, siempre me quejo por los demás, por los que no cuentan con un espacio para hacerlo y sólo mascullan su desilusión dentro de los limites de su entorno familiar.

Bastó un corto tiempo para sentir lo que vislumbramos desde siempre respecto a la actitud de esas personas que prometen tanto sabiendo que es sólo un voladero de luces para traer, con diferentes argumentos, lo que se repite en el tiempo desde edades remotas; triunfo y olvido. Se apagan las grandes sonrisas y se enfrían las cálidas manos.

Si les incomoda acondicionar su honorario por un bien mayor ( ahorro para aminorar en pequeñas dosis los grandes baches en educación y salud, principalmente), desaparece esa gran generosidad de la que se jactaban en campaña para dar paso, solapadamente, a esa incipiente avaricia que se complementa en el tiempo con un insospechado ascenso. Como tienen el privilegio de fijarse la dieta hasta cierto límite, no permiten rebaja ni ajuste. ¿Hacia dónde se fue ese espíritu altruista y noble que osaban tener en las campañas? .Por concurrir a cuatro reuniones en el mes, (un cuarto de millón de pesos por cada reunión….. fuera de sus remuneraciones como gente de trabajo,( es de suponer que ninguno está cesante) seguirán ejerciendo su labor y recibiendo su sueldo “en la pega” ya que no existe incompatibilidad con el nuevo cargo.

Quisiera tener la certeza , en un tiempo más, de un algún logro importante para bien de la comuna, fuera de brindar pan y circo.

Congratulaciones a esas dos personas que propusieron rebajarse tamaña dieta, nobleza digna de admirar pero que no tuvo asidero porque la mayoría optó por el máximo, como era de esperar.

Una persona, común y corriente que trabaja todo el mes, que debe costearse todo, pagando a plazo o con préstamos, el celular, y el computador si desea hacer un poco más liviano su quehacer cotidiano, nuca gozará gratuitamente de estos bienes en ningún trabajo común y corriente. Pero los señores Concejales tienen esa franquicia por concurrir a las reuniones donde , parece, que los avances de lo que suelen proyectar quedan sólo en dulces lucubraciones. Siempre hay gente que cumple y es honesta. Bien por ellos y es de esperar que estén libres de contagio.

Es un pequeño desahogo en nombre de mucha gente.

Hay propagandas de las AFP “aconsejan a no entregar sus ahorros al estado” porque así perderán la oportunidad de incrementar su futura pensión. Estas administradoras, qué han hecho hasta hoy para favorecer a los trabajadores? Sólo bajas pensiones.¿POR QUÉ LA GENETE QUE NO SE CAMBIÓ A LA AFP Y SIGUIÓ EN EL SEGURO SOCIAL TIENE UNA PENSIÓN SUPERIOR? Traten de buscar la respuesta y verán que los únicos que se han beneficiado con sus imposiciones son los que administran las AFP, prestando dinero a grandes empresas con pocos intereses, haciéndolos, cada día, más ricos y poderosos a costa del sufrimiento y carencia de miles de pensionados y tienen cara de aparecer en los medios televisivos con publicidad engañosa porque se acerca el tiempo de tratar la nuevas leyes y la mayoría de los legisladores tienen agua en su molino. Muy difícil que se apruebe lo que la gente quiere. Pero siguen eligiendo a los mismos.

Ya no más quejas. “A ti menos que a nadie debe afligir mi voz”, dice el verso. Pero es necesario comentar estos grandes detalles que salen en todo los medios con diferentes matices, según el lente con que se mire. A pesar de mi gran ignorancia en cuanto a economía, política y otros rubros, me atrevo a comentar estos temas porque así lo siente la gente sencilla que está desorientada y un tanto desesperada por todo el acontecer. Sería maravilloso que yo estuviera errada y fuese una fantasía de mi mente un tanto enferma. Pero puede que en el fondo de esta exposición de obstinados lamentos, surja la verdad pura, que se entienda el porqué de tanta esperanza perdida, tanta queja, si existe una variedad de temas dignos de destacar porque lo bello nunca se aleja sólo basta salir a un espacio libre y disfrutar lo que se ve cercano y palpable. O simplemente cerrar los ojos y soñar lo imposible, es fácil este ejercicio, en calma todo lo malo se va alejando porque la serenidad nos acompañará por largo rato. Gracias por entender mi torpe exposición.



G R A C I A S

“Esta palabra derrite nieve o hierro.” “gracias, eres la píldora contra los óxidos cortantes del desprecio, la luz contra el altar de la dureza”. (Neruda)