Opinión 08-08-2023

O HIGGINS Y LA TOMA DE LINARES. “LA PATRIA COMIENZA EN LINARES”.

Luis Hernán Torres Aguirre Secretario General, Instituto O Higginiano Filial Linares.



El lema “La patria comienza en Linares”, se encuentra asociado al hecho de armas de la “Toma de Linares”.

¿Toma de Linares? Sé que para algunos suena raro, puesto que para un número no menor de personas es una acción de armas poco conocida; tanto es así, que tengo un dilecto a su vez letrado amigo, por cierto, algo escéptico, que me enrostra que ese es un cuento. Sin embargo, hay testimonios históricos, que ratifican de manera clara, objetiva y con rigurosidad, que fue un episodio histórico de importancia en nuestro proceso independentista.

A no dudar, que mi distinguido amigo Jaime González Colville -destacado historiador maulino, miembro de la Academia de Historia - ha escrito un excelente libro, en relación al tema, lo que logró mediante una exhaustiva recopilación e investigación de históricos pasajes de nuestra historia. De ahí que, con su permiso, me permito hacer una breve síntesis de ello:



En septiembre de 1810, Chile se insubordina a la Monarquía Española, y declara su Independencia, nombrando una Junta de Gobierno para su administración como país autónomo. A raíz de ello, el Virrey del Perú Fernando Abascal, a fines de 1812 envía al prestigioso Brigadier Antonio Parejas, hombre de vasta experiencia militar, con el propósito de restablecer la sumisión de Chile al Imperio realista.

El 18 de enero de 1813, se produce el desembarco de Parejas en San Carlos de Ancud, lugar en el que comienza a organizar su fuerza militar, para luego trasladarse a Valdivia y finalmente desembarcar en Concepción, desde donde inicia su desplazamiento vía terrestre, en dirección a la ribera sur del rio Maule.

En el intertanto la Junta gobernante en Chile, se entera del peligro que cierne al país y es así que el General Carrera organiza su Cuartel General en Talca y dispone las respectivas defensas y fortificaciones en las orillas del rio maulé y áreas adyacentes.

El teniente coronel de milicias Bernardo O Higgins, llega a Talca proveniente de la zona sur y le comenta a Carrera que en su avance al norte había sido perseguido por un piquete de soldados realistas y que él estimaba que dicha fracción debía estar acampando en la Villa de Linares.

Es así como, O Higgins logra convencer a Carrera de sorprender la mencionada avanzada realista, solicitándole una partida de unos treinta milicianos. Finalmente, las fuerzas que quedaron bajo el mando de O Higgins sumaron un total de 56 hombres, de diversas características en cuanto a armamento (armas de puño, algunos fusiles y lanzas) atendiendo a la precariedad del contingente patriota.

O Higgins sale de Talca a la medianoche del 05 de abril y llega a las inmediaciones de Linares a las 09.30 del 06 de abril y en función de la información que le es proporcionada por algunos aldeanos, más la participación del teniente coronel de milicias Pedro Arriagada, bastante conocedor de la Villa, organiza un rápido ataque el que culmina con la toma de la plaza de armas y la rendición del piquete realista, el que se encontraba al mando del teniente José María Ribera.

Al término de la acción bélica, O Higgins dispuso la realización de un Tedeum de acción de gracias, el que se llevó a efecto en la hoy conocida como Casa Cuellar, al cobijo del famoso “Peumo de la Gloria”.

La Toma de Linares, constituyó el bautizo de guerra para O Higgins y le valió el ascenso a coronel de milicias. Asimismo, tuvo importantes repercusiones, las que incluso podemos catalogar de estratégicas, puesto que hechos sucesivos, obligaron a Parejas a realizar cambios en su planificación restauradora, que no fueron del todo favorable a la misión que se le había encomendado.

“En las fuerzas patriotas –al decir de Barros Arana- despertó el espíritu público, comprendiendo todos que la patria podría alcanzar la victoria, si sus hijos mostraban el mismo aliento que había desplegado O Higgins”.

“Además de despertar el espíritu cívico y conciencia independista, se comenzaron a recibir importantes donativos y se logró contar con cuatro mil soldados, quizás faltos de instrucción, pero con gran espíritu combativo”.

“En tanto en los realistas, se produjo un visible desaliento y una no menor preocupación por parte de Pareja, lo que se traspasó a sus subalternos, oficiales y tropa”.

Toma de Linares fue el inicio de un comienzo devastador para Pareja, quien después de la Sorpresa de Yerbas Buenas, enfermó gravemente y se retira en dirección a Chillán, lugar en que encuentra la muerte.

Lo indiscutible, es que la “Toma de Linares”, fue un suceso en que se enfrentaron patriotas y realistas y que jugó un papel trascedente en la guerra de la independencia. De ahí el lema acuñado: “La patria comienza en Linares”.